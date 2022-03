Live Networking by ILLERHAUS – jetzt geht“s los!

ILLERHAUS Marketing bietet die optimale persönliche Plattform für den Austausch zwischen Planern und Agenturen mit Hotels und Locations.

In wenigen Tagen starten die ersten Events in diesem Jahr, die bereits ausgebucht oder sehr nachgefragt sind.

Noch im März steht bei ILLERHAUS der Fam Trip Rostock & Umgebung auf dem Programm. „Trotz großem Optimismus war ich selbst positiv überrascht wie schnell diese Inforeise ausgebucht war!“, plaudert Agenturinhaberin Susanne Illerhaus aus dem Nähkästchen. Natürlich hat auch das Programm, das neben Top-Kongresscentern und -hotels auch ins Umland mit exzellenten Locations führt, dazu beigetragen.

Kurz darauf trifft man sich am 7. April bei der MICE Networking Lounge Holzkirchen. Dieses relativ neue ILLERHAUS-Format besticht durch den fokussierten Kontakt der nur maximal 15 Anbieter mit 25 bis 40 Veranstaltungsorganisatoren. Location für dieses Business Networking ist DAS ATELIER Coworking Holzkirchen – ein innovativer Coworking & Meeting Space direkt vor den Toren Münchens. Auch dieses Event ist schon jetzt gut gebucht.

Bereits ausgebucht ist der anschließende Fam Trip Tegernsee. „Hier präsentieren wir die neuesten Highlights – sogar exklusiv vor der offiziellen Eröffnung. Das macht diese Inforeise so attraktiv für unsere Eventplaner“, erklärt Susanne Illerhaus den regelrechten Ansturm.

Eine Anfragewelle erlebt auch Claudia Schwebel, die bei ILLERHAUS das Netzwerk StarnbergAmmersee betreut. „Für viele Unternehmen ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, ihre Events wieder live durchzuführen. Das merke ich ganz deutlich“, so die Ansprechpartnerin für dieses Netzwerk. Zudem bereichern seit Ende letzten Jahres drei neue Partner den Zusammenschluss von Locations und Hotels der Region.

Auch im Mai stehen Inforeisen auf dem Programm. Am 2. Mai geht es in die einzigartige Location scalaria an den Wolfgangsee und am 19. Mai ins Dinosaurier Museum Altmühltal. Bei diesen Fam Trips gibt es noch Platz – zumindest bei Redaktionsschluss dieser Meldung.

Weitere ILLERHAUS Events 2022 hier in der Übersicht:

Networking Lounge Hamburg 23. Juni in den Design Offices Hamburg Hammerbrook

Fam Trip Hamburg 23.-25. Juni

MICE Branchentreff Starnberger See 21. Juli an Bord der MS Starnberg

Fam Trip StarnbergAmmersee 21.-23. Juli

Fam Trip Bremen vom 15.-17. September

MICE Networking Lounge Regensburg 22. September im Salzstadel

Fam Trip Regensburg 22.-24. September

MICE Networking Lounge Dresden 6. Oktober im Schloss Wackerbarth

Fam Trip Dresden 6.-8. Oktober

Fam Trip Osnabrück 13.-15. Oktober

MICE Branchentreff Köln 27. Oktober an Bord der MS RheinGalaxie

Wer keine Illerhaus Events verpassen möchte, sollten sich für den Newsletter registrieren. Die Anmeldung dazu und alle Infos zu Illerhaus Marketing findet man ganz auf der neuen Homepage unter https://illerhaus-marketing.com/

Seit über 20 Jahren setzt ILLERHAUS Marketing auf wertvolle, gewinnbringende und inspirierende Networking-Events unter professionellen Rahmenbedingungen. So hat das Unternehmen von Susanne Illerhaus schon über 70 MICE Branchentreffs, 100 Fam-Trips sowie diverse Roadshows und MICE-Abendevents auf die Beine gestellt. Die Veranstaltungen von ILLERHAUS Marketing bieten sowohl Ausstellern als auch Veranstaltungsplanern eine Plattform zum Auf- und Ausbau nachhaltiger Geschäftskontakte.

Kontakt

ILLERHAUS Marketing

Doreen Feldmann

Enzianstr. 4a

82319 Starnberg

08151 7397-000

d.feldmann@illerhaus-marketing.com

https://illerhaus-marketing.com

