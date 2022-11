Live-Webinar (17.11.2022 – 10:00 Uhr / 15:00 Uhr): So bekämpfen Sie steigende Kosten in der Lebensmittelherstellung

Giesen, 3. November 2022 – Mettler-Toledo, einer der marktführenden Anbieter von Produktinspektionstechnologie, veranstaltet am 17. November 2022 um 10:00 Uhr und 15:00 Uhr ein Live-Webinar mit Robert Rogers, Senior Advisor für Lebensmittelsicherheit und Regulierung bei Mettler-Toledo Produktinspektion.

Lebensmittelhersteller haben derzeit mit steigenden Material- und Energiekosten zu kämpfen. Digitalisierung und Engpässe beim Personal markieren gleichzeitig weitere betriebliche Herausforderungen in der Kostenstruktur der Unternehmen.

Robert Rogers stellt im Live-Webinar Best-Practice-Beispiele vor, die zeigen, wie leistungsstarke Produktinspektionssysteme Lebensmittelhersteller bei der Senkung ihrer Kosten und Steigerung ihrer Rentabilität und Effizienz unterstützen können.

Das Live-Webinar ist kostenfrei und findet in englischer Sprache statt.

Anmeldungen unter: http://www.mt.com/global/en/home/events/live-webinars/product-inspection/combat-rising-costs.html?cmp=em-tp_GLO_PIPR20_RISINGCOSTWEB_AF_20221020

METTLER TOLEDO ist ein weltweiter Hersteller von Präzisionsinstrumenten sowie Serviceanbieter. Das Unternehmen nimmt in zahlreichen Marktsegmenten eine führende Stellung ein. METTLER TOLEDO ist einer der größten Anbieter von Wägesystemen und Analyseinstrumenten für den Einsatz in Labors und der Inline-Messung in anspruchsvollen Produktionsprozessen der Industrie und des Lebensmittelhandels.

Der METTLER TOLEDO Geschäftsbereich Produktinspektion zählt zu den führenden Anbietern im Bereich automatisierter Inspektionstechnologie. Der Geschäftsbereich umfasst die Marken Safeline Metall- und Röntgeninspektion, Garvens und Hi-Speed Kontrollwaagen sowie CI-Vision und PCE Track & Trace. Die Produktinspektionslösungen steigern die Prozesseffizienz der Produzenten und unterstützen sie bei der Einhaltung von Industriestandards und Regulierungen. METTLER TOLEDO Systeme sorgen für eine nachhaltig höhere Produktqualität und tragen so zum Schutz der Verbraucher sowie des Rufes des Herstellers und seiner Produkte und Marken bei.

Für weiterführende Informationen: www.mt.com/pi-pr

Firmenkontakt

Mettler-Toledo Produktinspektion Deutschland

Miriam Krechlok

Kampstrasse 7

31180 Giesen

+49 162 9597438

miriam.krechlok@mt.com

http://www.mt.com/pi

Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Bernd Jung

Neue Straße 7

91088 Bubenreuth

09131/812 81 -0

info@h-zwo-b.de

http://www.h-zwo-b.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.