Livestreaming in der Veranstaltungsbranche: RAMPENSAU GmbH setzt mit Peplink und Vitel auf verlässliche Verbindungen

Viele Veranstaltungen wie Vorträge, Konferenzen, Messen oder auch Konzerte werden zusätzlich via Livestreaming übertragen, um auch remote die Teilnahme zu ermöglichen. Für ein verlässliches und qualitativ hochwertiges Videolivestreaming mit reibungsloser Übertragung ist eine ausfallsichere und bandbreitenstarke Internetverbindung wichtig.

Die RAMPENSAU GmbH ist ein erfahrener Dienstleister für Livestreaming in der Eventbranche und hat bereits eine Vielzahl von Veranstaltungen live übertragen. Um hochwertige und zuverlässige Übertragungen zu ermöglichen, setzt das Unternehmen auf Router des Herstellers Peplink sowie auf die Vitel GmbH als Value Added Distributor.

So verwendet die RAMPENSAU GmbH den Peplink-Router Balance 310 5G. Zu den wichtigsten Funktionen des Routers für die RAMPENSAU GmbH gehört die Verwaltung und Steuerung aller Router und IP-Geräte per Fernzugriff dank der zentralen Cloud-Managementplattform InControl 2. SpeedFusion ermöglicht außerdem die Bündelung von Bandbreiten.

Mehr zu der Referenz und über die Vorteile für die RAMPENSAU GmbH erfahren Sie im Blogbeitrag: https://vitel.de/blog/2024/05/22/livestreaming-in-der-veranstaltungsbranche-verlassliche-und-sichere-ubertragungen-dank-peplink-router/

Die Vitel GmbH ist ein europäischer Value Added Distributor von IT-Lösungen für Infrastruktur, Kommunikation und Sicherheit. Im Portfolio befinden sich Produkte ausgewählter High-Tech-Hersteller in den Bereichen Netzwerk-, Übertragungs- und Überwachungstechnik sowie Standortvernetzung. Spezialisiert hat sich das Unternehmen auf Kunden aus den Branchen BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben), Rundfunk, Transportwesen, Seefahrt und Telemedizin. Darüber hinaus kommen die Produkte und Lösungen in einer Vielzahl weiterer Märkte zum Einsatz.

Vitel fokussiert sich auf Distribution mit Mehrwert für alle Beteiligten und unterstützt Kunden bei der strategischen Auswahl und Umsetzung ihrer individuell zugeschnittenen IT-Lösung. Dabei stehen Experten über den gesamten Projektzyklus hinweg mit umfangreicher Beratung, Planungshilfen sowie Trainings und Schulungen zur Seite.

