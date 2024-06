Liveübertragung und Technik für Public Viewing zur EM 2024

SIMON MEDIA Film & Medienproduktion unterstützt Umsetzung von Public Viewing und Rahmenprogramm bei Veranstaltungen zur Fußball-Europameisterschaft 2024.

Rödermark, 11. Juni 2024 – Wie bei vielen Großveranstaltungen, gehört zu einem gelungenen Public Viewing meist ein gutes Rahmenprogramm. Damit dies ordentlich in Szene gesetzt wird, bedarf es passender Kamera- und Übertragungstechnik sowie versierter Fachleute an den Kameras und in der Bildregie. Aufgaben, denen sich SIMON MEDIA als erfahrener Spezialist für Live-Produktionen und Medientechnik seit vielen Jahren widmet.

„Die Übertragung von Live-Events ist unsere Leidenschaft. So begleiten wir neben zahlreichen anderen Veranstaltungen auch regelmäßig Sportevents wie die Hallenrad-Weltmeisterschaft, den Black Forest Ultra Bike oder die DFB Meisterschaft im Beach Soccer“, berichtet Patrick Simon, Inhaber von SIMON MEDIA Film & Medienproduktion. Bereits beim WM-Erfolg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft 2014 sorgte SIMON MEDIA beim großen Public Viewing in der Commerzbank Arena in Frankfurt für packende Bilder auf der Großbildwand und realisierte für Auftraggeber GOTV Media Production die technische Umsetzung.

Ihre Expertise und die passende Technik stellen die Experten für Live-Produktion gerne auch im Rahmen von Veranstaltungen zur Fußball EM 2024 zur Verfügung. „Noch haben wir einige Kapazitäten frei und freuen uns auf Projektanfragen von Veranstaltern wie Kommunen, Vereinen und Unternehmen, die ein größeres Public Viewing auf die Beine stellen wollen“, erklärt Patrick Simon. „Gerne stehen wir auch als Partner für Event-Agenturen oder Veranstaltungstechik-Dienstleister zur Verfügung, die eine solche Veranstaltung ausrichten und im Bereich Kamera- und Übertragungstechnik Unterstützung benötigen.“

Neben umfangreichem Kamera-Equipment verfügt SIMON MEDIA über zwei eigene kleine Ü-Wägen, mit denen sich fast jeder Einsatzort erreichen lässt. Sie sind ideal, um schnell und flexibel eine professionelle Schaltzentrale für fesselnde Livebilder einzurichten.

Das Leistungsangebot für Public Viewing – Veranstaltungen umfasst u.a.

– Entwicklung von Kamera- und Regiekonzept für ein Rahmenprogramm

– Kamera- und Regietechnik inkl. Fachpersonal

– Eigener Ü-Wagen für Regie und Videoschnitt möglich

– Mitschnitt für Dokumentation, Werbe- und Kommunikationsmaßnahmen möglich

– Zuspielung von Content jeglicher Art

– Signalverteilung, Routing, Verkabelung

– Redundanter Empfang des TV-Signals

– Vermittlung von Kontakten für LED-Wand Planung, Vermietung und Aufbau

– Wenn gewünscht auch für Beschallung

Weitere Informationen

Technik und Service für Public Viewing während der Fußball Europameisterschaft 2024:

https://www.simon-media.tv/liveproduktion-und-kameratechnik-fuer-public-viewing-und-veranstaltungen-zur-em-2024/

Weitere Informationen zu den Ü-Wägen Ü1HD und Ü2HD:

https://www.hd-uewagen.de/

Tag-It: Liveübertragung, Event, Veranstaltungsvideo, Kameratechnik, Video-Streaming, Videotechnik, Live-Streaming, Internetvideo, Kameratechnik, Ü-Wagen mieten, kompakter kleiner Übertragungswagen, Public Viewing

Über SIMON MEDIA film & medienproduktion

Mit dem Motto >Ihr Erfolg ist unser Motiv< ist SIMON MEDIA seit rund einem Jahrzehnt für viele Unternehmen und Institutionen der Partner für Filmproduktion, HD-Bildregie und Übertragungswagen. Vom Imagefilm über Eventvideo, Schulungsfilm oder Liveübertragung realisiert das Team um Unternehmensgründer Patrick Simon mit viel Leidenschaft, moderner Technik und einem kreativen Auge die Wünsche seiner Kunden, in Nähe des Firmensitzes bei Frankfurt am Main ebenso wie bundes- und europaweit. Warum Film und Video so wertvoll ist: Bewegte Bilder sprechen den Betrachter emotional und über alle Sinneskanäle gleichzeitig an. Dadurch werden deutlich mehr Informationen aufgenommen als in anderen Medien. Das Gesehene bleibt länger in Erinnerung und wirkt lebendiger. Dies weiß Firmengründer Patrick Simon aus eigener jahrelanger Erfahrung als Produzent und Kameramann. Inzwischen hat der ehemalige ZDF-Mitarbeiter ein Team erfahrener Medienmacher um sich gescharrt, was eine professionelle, schnelle Umsetzung der beauftragten Filmprojekte gewährleistet. Firmenkontakt

SIMON MEDIA film & medienproduktion e.K.

Patrick Simon

Mainzer Straße 38

63322 Rödermark

06074-7289844



https://www.simon-media.tv/

Pressekontakt

formativ.net GmbH – Agentur für Webentwicklung, Webdesign und Onlinemarketing

Holger Rückert

Kennedyallee 93

60596 Frankfurt am Main

069/24450434



https://www.formativ.net

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.