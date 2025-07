LK-Gruppe feiert 30-jähriges Jubiläum mit großer Gala

500 Gäste in der Grand Hall Zollverein – der One-Stop-Eventlocation auf dem Essener UNESCO Welterbe

Die LK Management & Beteiligungs GmbH, vormals LK Aktiengesellschaft, feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass lädt das renommierte Essener Unternehmen am 04. Juli 2025 um 19.00 Uhr zu einer festlichen Jubiläumsveranstaltung in die Grand Hall Zollverein ein – einem Ort mit Industriekultur und Symbolkraft, der perfekt zur Geschichte und Zukunft des Unternehmens passt.

Erwartet werden über 500 Gäste aus der Eventbranche, darunter langjährige Kunden, Partner, Dienstleister, Mitarbeitende sowie Family & Friends des Hauses. Die Veranstaltung steht ganz im Zeichen des Dankes, der Begegnung und des Ausblicks auf die kommenden Jahre. Ein besonderes Highlight des Abends: Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen wird persönlich vor Ort sein und ein Grußwort an das Unternehmen und seine Gäste richten. Darüber hinaus wird der bundesweit bekannte Kabarettist, Autor und Kunde der ersten Stunde, Thomas Freitag, der Gala beiwohnen und so seine jahrzehntelange Verbundenheit mit LK zum Ausdruck bringen.

Als humorvoller Höhepunkt des Abends tritt zudem ein echtes Ruhrgebietsoriginal auf: Comedian Markus Krebs wird mit seinem unverwechselbaren Stil für beste Unterhaltung sorgen – direkt, herzlich und typisch Ruhrpott.

Tom Koperek, geschäftsführender Gesellschafter der LK-Gruppe dazu:

„Drei Jahrzehnte LK stehen für Innovation, Verlässlichkeit und Leidenschaft in der Live-Kommunikation. Unsere 30-Jahre-Jubiläumsfeier verspricht ein abwechslungs-reiches Programm mit emotionalen Momenten, spannenden Rückblicken, kulinarischen Highlights und einem Netzwerk-Ambiente, das der Bedeutung des Anlasses gerecht wird. Ein Rückblick auf unsere Erfolgsgeschichte und vor allem ein Ausblick auf alles, was noch vor uns liegt – gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden, unseren Partnern und unserem großartigen Team.“

Über LK Management & Beteiligungs GmbH

Gegründet 1995 von den heutigen Inhabern und Geschäftsführern Sven Robusch und Tom Koperek (beide gebürtige Essener) steht die LK-Gruppe seit über 30 Jahren für ganzheitliche Lösungen im Bereich Live-Kommunikation. Heute agiert das Unternehmen als Beteiligungs- und Managementgesellschaft in der Eventindustrie und führt aus dem Headquarter in Essen-Kray ihre Beteiligungen strategisch in einer sich stetig verändernden Branche.

Seit der Gründung hat sich das Unternehmen zu einem führenden Akteur in der Veranstaltungsbranche entwickelt, der seine Kunden bei der Konzeption und Umsetzung beeindruckender Events unterstützt – national wie international werden mittlerweile pro Jahr über 500 Veranstaltungen geplant und umgesetzt, darunter Messen, Firmenevents, Aktionärsversammlungen, Tagungen, Kongresse und Roadshows.

Zum Portfolio der Holding gehören die Blue Wheels Veranstaltungstechnik GmbH, die Eventagentur CLOU GmbH, die das Jubiläumsevent konzipiert und regieseitig umsetzt sowie die Grand Hall Zollverein GmbH als One-Stop-Eventlocation auf dem Essener Welterbe Zollverein.

Alle o.g. Unternehmen sind in Essen ansässig. In diesen 3 wesentlichen Tochter-gesellschaften sowie weiteren Beteiligungen der Gruppe beschäftigen die Inhaber der LK mittlerweile über 120 Mitarbeitende an 5 Standorten in der DACH-Region.

Kontakt

LK Management Beteiligungs GmbH

Tom Koperek

Wilhelm Beckmann Str. 19

45307 Essen

02017472180



http://www.lk-ag.com

