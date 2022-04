LKW Verkaufen leicht gemacht – Tipps vom LKW Händler

So verkaufen Sie Nutzfahrzeuge, Baumaschinen und LKWs zum Bestpreis. Praxistipps aus dem Erfahrungsschatz vom LKW Händler Lohmann CT Lines

Wenn Sie keine Rückkaufgarantie vom LKW-Händler haben, bleibt der Verkauf Ihres Nutzfahrzeuges Ihnen übrig. Insbesondere für kleine Unternehmen ist diese Aufgabe eine große Herausforderung. Im Gegensatz zu den PKWs ist der Markt für die gebrauchten Nutzfahrzeuge kleiner. Lohmann Trucks zeigt Ihnen Tipps, die praxiserprobt sind und Ihnen helfen, Käufer für Ihr Nutzfahrzeug zu finden und wie Sie einen höheren Verkaufspreis erzielen.

1. Sie haben die Wahl: entweder können Sie an LKW Händler Ihren LKW verkaufen oder Sie suchen den Käufer auf Eigenregie. Viele denken, hauptsächlich wegen der Praxis vom PKW Verkauf, dass ein Händler weniger für ein gebrauchten LKW bezahlt, als wenn man das Nutzfahrzeug direkt verkauft. Es stimmt bedingt.

Sie haben mit dem Händler den Vorteil, dass Sie schnell und unkompliziert Ihr Fahrzeug verkaufen. Wenn Sie eigenhändig Ihren Käufer suchen, nimmt es viel Zeit und die Nutzung des Fahrzeuges ist beschränkt.

Das Fahrzeug wird abgestellt für Besichtigung und Probefahrt. Wenn es Ihnen kein Problem bedeutet Ihr Nutzfahrzeug frühzeitig aus dem Verkehr zu nehmen, steht der Weg frei zum ungestörten Direktverkauf. Der Zeitaufwand mit den Interessenten bleibt.

2. Nutzen Sie online Plattformen für die Inserate. Die Interessenten nutzen ebenfalls etablierte Internet An-und Verkaufsportale, um die nächsten Fahrzeuge zu finden. Die Inserate zu erstellen, ist zwar mit Aufwand verbunden, diese zahlt sich aus. Sie werden die Beschreibung und die Fotos über Ihre Nutzfahrzeuge bei mehreren Plattformen benötigen.

3. Räumen Sie im Nutzfahrzeug auf und machen Sie es sauber. Für die Nutzfahrzeuge gilt es genauso wie für PKWs: Der erste Eindruck zählt!

4. Machen Sie scharfe Fotos. Am besten machen Sie die Aufnahmen bei Tageslicht. Neben der Schärfe ist die Gestaltung wichtig. Machen Sie Übersichtsbilder und Detailaufnahmen. Gute Bilder zeigen alle wichtigen Teile Ihres Fahrzeuges realitätsgetreu. Es spart Ihnen später bei der Kommunikation mit Interessenten viel Zeit, wenn Sie die richtigen Bilder verwenden und nicht alles einzeln erklären müssen. Wenn viele Interessenten ähnliche Fragen stellen, bessern Sie die Fotos und die Beschreibungen nach. Vergessen Sie nicht, die Innenbereiche, funktionelle Ausrüstungen und Zubehör und eventuelle Beschädigungen des Fahrzeuges zu fotografieren.

5. Verwenden Sie die richtigen Stichwörter. Suchmaschinen helfen Ihnen, die richtigen Schlüsselwörter zu finden. Diese Recherche rechnet sich schnell. Wenn Sie die meistgesuchten Suchbegriffe in Ihren Inseraten verwenden, finden mehrere potenzielle Käufer Ihr Angebot.

6. Das Wichtigste: den richtigen Preis im Kopf zu haben. Vergleichen Sie Preise auf dem Markt. Die online Marktplätze bieten eine ausgezeichnete Quelle, um ähnliche Fahrzeuge zu finden. Wählen Sie die entscheidenden Schlüsselparameter, wie Alter, Ausstattung, Laufleistung, bei der Suche, damit Sie den richtigen Preis-Benchmark machen. Eine bewährte Option ist, ein Angebot für den LKW online anzufragen. Ein Händler schätzt den realistischen Preis für Ihr Fahrzeug ein. Nutzen Sie die Daten aus dem Angebot als Richtwert für das Inserat.

7. Verkaufen Sie an Händler. Wenn Sie alles durchrechnen, und die Zeit und Aufwand gehört zur Rechnung, werden Sie finden, dass der professionelle Weg unter dem Strich für Sie mehr bietet. Die Tatsache, dass Sie an Händler verkaufen, bedeutet nicht automatisch, dass Sie weniger Geld für Ihr Fahrzeug bekommen. Suchen Sie spezialisierte Händler aus. Ein solcher Händler hat mehr Zugriff auf potenziellen Kunden und wird einen besseren Preis anbieten. Wenn Sie Baumaschinen verkaufen, suchen Sie einen Händler, der für den Ankauf von Baumaschinen sich spezialisiert hat. Nutzfahrzeuge bieten Sie an Fachhändler für LKW Ankauf an.

8. Bei der Suchmaschine nicht auf die bezahlte Werbung gehen. Wenn Sie einen Händler in der Suchmaschine suchen, finden Sie zuerst bezahlte Werbung. Die bezahlten Treffer sind mit dem Wort „Anzeige“ markiert. Wer Für die Schaltung der Anzeigen braucht der Händler nur Geld. Der Werbetreiber benötigt keine überzeugenden Ergebnisse aus der Vergangenheit nachweisen, der Platz auf der Suchmaschinenseite wird mit der Werbung gekauft.

Die sogenannten organischen Treffer, die Treffer, wofür nicht bezahlt wurde, sind ein Zeichen des Vertrauens. Nur Händler, die seit langen Zeiten eine gut gepflegte und professionelle Website betreiben, kommen auf die erste Seite bei der Suchmaschine. Das erreichen die Händler ausschließlich in dem Fall, wenn Sie ein seriöses Geschäft treiben.

Seit über 40 Jahre LKW Ankauf und LKW Verkauf. Lohmann CT Line hat sich auf An- und Verkauf von Nutzfahrzeugen und Baumaschinen aller Art spezialisiert. Lohmann CT Lines ist Ihr zuverlässiges Partner zum Mietkauf von Nutzfahrzeugen.

