Local SEO für Unternehmen in Karlsruhe

Vor allem kleine und mittelständische Unternehmen in Karlsruhe machen sich mit SEO krisenfest

KARLSRUHE. Die Corona-Krise hat auch Unternehmen vor Augen geführt, dass digitale Transformation ein ernstzunehmendes Thema ist. Glücklich konnte sich in der Zeit des Shutdowns ein Händler schätzen, der längst die Digitalisierung seiner Geschäftskontakte und seines Vertriebs mit einer Webseite, Social-Media und einem Webshop vorangetrieben hat. Nehmen wir einen Buchhändler in Karlsruhe, der über viele Wochen sein Geschäft schließen konnte. Dank seines Webshops konnte er seine Kunden weiterhin mit Büchern versorgen, die er persönlich ausgeliefert hat. Eines steht fest – das Corona-Virus wird die Digitalisierung beschleunigen. Vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen in Karlsruhe machen sich mit SEO krisenfest.

Mit Local SEO Sichtbarkeit bei Google in Karlsruhe und darüber hinaus

SEO Strategien sind immer individuell. Da gibt es den Zahnarzt in Durlach, der prominent gefunden werden möchte, wenn nach “Zahnarzt Durlach” gesucht wird, den Maler in Ettlingen, die Bar oder Diskothek in der Innenstadt von Karlsruhe. Die Suchmaschinen Google, Bing & Co. können sehr gute erkennen, ob ein Suchbegriff einen lokalen Bezug hat. Will unser Zahnarzt mit einer speziellen Therapie weit über Durlach hinaus gefunden werden – beispielsweise auch in Pforzheim und Bruchsal – dann kommt Local SEO ins Spiel. Die erste Frage, die eine professionelle SEO Agentur an Sie richtet: “Wo wollen Sie mit welchen Suchbegriffen gefunden werden?” Mit Local SEO können Unternehmen, Praxen, Kanzleien oder Kliniken ihr Wunsch-Profil im World Wide Web definieren.

Relevante, hochwertige Inhalte sind der Schlüssel für Internet Sichtbarkeit in Karlsruhe

Wer mit auf Karlsruhe ausgerichtete Suchmaschinenoptimierung seine Zielgruppe ohne Streuverluste erreichen will, der muss auf relevante und hochwertige Inhalte setzen. “Machen Sie sich zum Experten Ihrer Branche. Wer seine Zielgruppe kennt, der sollte sie nicht nur informieren, sondern auch begeistern”, meint Andreas Bippes von der SEO Agentur PrimSEO. Wer nach “Familienrecht Karlsruhe” sucht und dabei wertvolle und kompetente Informationen eines Rechtsanwalts findet, die ihn wirklich weiterbringen, wird sich direkt bei ihm melden. Und schon wird SEO zu einem Content-Marketing Instrument. Inbound-Marketing (von “inbound” = “ankommend”) beschreibt die Marketing-Methode, die darauf abzielt, von Kunden gefunden zu werden.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

Kontakt

PrimSEO GbR

Andreas Bippes

Breisgaustraße 25

76532 Baden-Baden

07221 / 217460 2

07221/ 217460 9

presse@primseo.de

http://www.primseo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.