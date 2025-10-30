LöwenStern Magazin startet – Heft 1 „Erfinde dich neu“ veröffentlicht

Wie Menschen ihr Leben und Arbeiten bewusst gestalten können

Frankfurt am Main, 27. Oktober 2025 – Mit dem LöwenStern Magazin geht ein neues Medium an den Start, das sich bewusst gegen Oberflächlichkeit, Konkurrenzdenken und vorgekaute Wahrheiten richtet. Die Erstausgabe mit dem Titelthema „Erfinde dich neu“ bietet Reportagen, Essays und Kolumnen zu Themen wie Selbstständigkeit, Finanzen, Gesundheit, Spiritualität, Geschichte, Politik, Reisen und Kultur. Hier mehr erfahren: https://loewenstern-verlag.de

Das Magazin erscheint monatlich digital im LöwenStern Verlag und versteht sich als Plattform für Aufbruch, Eigenverantwortung und Gemeinschaft. Hier schreiben Selbstständige, Coaches und Autoren, die Unabhängigkeit leben: als Aufbruch aus Bevormundung, als Entscheidung für Freiheit und als Einladung, eigene Perspektiven einzubringen.

Eine Plattform für Vielfalt und Dialog

Das Redaktionsteam versteht Selbstständigkeit nicht allein als Karriereweg, sondern als Ausdruck von Selbstbestimmung. Wer sein Einkommen selbst gestaltet, entzieht sich Abhängigkeiten wie Mobbing, Machtspielen und Fremdbestimmung. In dieser Freiheit liegt Verantwortung – und die Fähigkeit, schneller auf Veränderungen zu reagieren, kreative Lösungen zu entwickeln und Impulse zu setzen, die über das eigene Business hinauswirken.

„Wir fördern Aufbruch – klare Gedanken, kluge Entscheidungen, mutige Schritte. Unser Magazin zeigt, wie Menschen ihr Leben und Arbeiten bewusst gestalten können. Jede Ausgabe bietet Inspiration, fundiertes Wissen und konkrete Impulse für Kopf und Herz“, sagt Renate Wettach, Herausgeberin und Gründerin des LöwenStern Verlags.

Unabhängigkeit statt Konkurrenz

Das LöwenStern Magazin lehnt Konkurrenzdenken ab und setzt auf Kooperation, Austausch und Vielfalt. Jeder Beitrag ist subjektiv und steht für sich. Gerade aus der Reibung unterschiedlicher Perspektiven entstehen Impulse, die unsere Gesellschaft als Ganzes weiterbringen. Die Texte sind keine seichten Ratgeber, sondern kritische und inspirierende Stimmen, die Fragen stellen, Diskussionen anstoßen und neue Wege sichtbar machen.

Zielgruppe

Das Magazin richtet sich an Menschen mit Interesse an Selbstständigkeit, Religion, Spiritualität, Geschichte, Politik, Kultur und gesellschaftlichen Entwicklungen. Es spricht alle an, die Orientierung suchen, aber zugleich ihre eigene Perspektive einbringen möchten.

Community „LöwenGebrüll“ – der Dialog zum Magazin

Zum LöwenStern Magazin gehört die Online-Community „LöwenGebrüll“, in der Interessierte ihre Sichtweisen, Erfahrungen und Gedanken einbringen können. Hier entstehen Diskussionen, Fragen und Impulse, die wiederum in kommende Ausgaben des Magazins einfließen. Die Community versteht sich als offener Raum für Austausch und gemeinsames Gestalten – frei von Konkurrenzdenken, getragen von Respekt und Neugier. Wer das Magazin liest, ist eingeladen, Teil dieses Dialogs zu werden und die Inhalte aktiv mitzugestalten.

Heft 1 – Inhalte

Die erste Ausgabe liefert u. a. ein Dossier über persönliche und berufliche Neuanfänge, eine Reportage über Machu Picchu („Einmal Peru – für immer im Herzen“), ein Finanzkonzept zum Vermögensaufbau mit System, eine Einführung in die Feldenkrais-Methode, eine praxisnahe Verantwortungs-Landkarte für Führungskräfte, Beiträge zu Waldbaden, Dankbarkeit und Feng Shui, ein Kunst-Essay über Frauenrollen („Wet Lollipops“) sowie den Auftakt einer neuen Krimi-Serie („Die verschwundene Influencerin“).

Über das LöwenStern Magazin

Das LöwenStern Magazin ist ein monatlich erscheinendes Online-Magazin des LöwenStern Verlags (Frankfurt am Main). Seit Oktober 2025 vereint es fundierte Beiträge aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheit, Spiritualität, Kultur und Gesellschaft. Das Magazin versteht sich als Plattform für Inspiration, Dialog und verantwortungsbewusstes Denken – in einer Zeit, in der Selbstständigkeit auch ein gesellschaftliches Statement ist. Es ist online kostenfrei zugänglich und lädt dazu ein, Inhalte nicht nur zu konsumieren, sondern aktiv mitzugestalten.

LöwenStern Magazin – Factsheet

Titel: LöwenStern Magazin

Untertitel/Slogan: Inspiration, Dialog & gesellschaftlicher Aufbruch

Erscheinungsweise: monatlich, digital

Zugang: online kostenfrei zugänglich

Zielgruppe:

Leserinnen und Leser mit Interesse an Selbstständigkeit, Religion, Spiritualität, Geschichte, Politik, Kultur und gesellschaftlichen Entwicklungen. Angesprochen werden Menschen, die Orientierung suchen, aber zugleich ihre eigene Perspektive einbringen möchten.

Besonderheit:

Neben dem Magazin gehört die Online-Community „LöwenGebrüll“ zum Konzept. Dort können die Mitglieder ihre Sichtweisen und Impulse einbringen – ein Dialog, der in kommende Ausgaben des Magazins einfließt.

Inhalte Heft 1 (Auswahl):

-Dossier zu persönlichen und beruflichen Neuanfängen

-Reportage „Einmal Peru – für immer im Herzen“

-Finanzkonzept „Vermögensaufbau mit System“

-Einführung in die Feldenkrais-Methode

-Verantwortungs-Landkarte für Führungskräfte

-Beiträge zu Waldbaden, Dankbarkeit und Feng Shui

-Kunst-Essay „Wet Lollipops“ (Frauenrollen)

-Auftakt der Krimi-Serie „Die verschwundene Influencerin“

Herausgeberin: Renate Wettach, LöwenStern Verlag

Der LöwenStern Verlag wurde 2015 von Renate Wettach in Frankfurt am Main gegründet. Das Programm umfasst fünf klar profilierte Bereiche: Persönlichkeitsentwicklung & Weltanschauung, Business & Gesellschaft, Kultur & Lebensart, Kinder & Jugend sowie Wissenschaft & Bildung. Veröffentlicht werden Bücher, die Orientierung geben, zum Dialog anregen und mit positiven Impulsen in die Zukunft weisen. Der Verlag begleitet Autorinnen und Autoren von der ersten Idee über die Manuskriptentwicklung bis zur professionellen Publikation und verbindet Buchprojekte eng mit unternehmerischen Konzepten. Mit dem 2025 gestarteten LöwenStern Magazin erweitert der Verlag sein Portfolio um ein journalistisches Medium, das Inspiration und Austausch fördert.

