LogiMAT 2022: SWAN präsentiert aktualisiertes Lösungs-Portfolio

Projekthaus für SAP-Logistik stellt innovative Lösungen für digitale SAP-Lagerprozesse auf weltgrößter Logistik-Fachmesse aus

Augsburg, 16. März 2022. Die SWAN GmbH freut sich, in diesem Jahr wieder Kund:innen und Interessierte auf der LogiMAT in Stuttgart zu begrüßen. Die SAP-Spezialisten überzeugen mit Expertenwissen und bieten Lösungen zur Optimierung von Logistikprozessen basierend auf SAP EWM und SAP TM. Im Zentrum ihres Messeauftritts steht das hauseigene und stetig erweiterte SAP EWM Add-On „SWAN 3D-Logistics Cockpit“. Es bietet Nutzer:innen eine realitätsgleiche Echtzeit-Anzeige und intuitive Steuerung von Bestands- und Bewegungsdaten in SAP EWM über eine browsergestützte 3D-Oberfläche auf SAPUI5-Basis. Diese und weitere SAP-Logistik-Anwendungen stellt die SWAN auf der LogiMAT 2022 aus (Halle 8, Stand D47).

Intuitive Echtzeit-Analyse: SWAN 3D-Logistics Cockpit

Das 3D-Logistics Cockpit ist zu einem Key-Produkt der SWAN avanciert. Es erzeugt mit den vorhandenen Daten aus SAP EWM ein virtuelles 3D-Lagerabbild als „Digital Twin“. Nut-zer:innen erhalten eine realitätsgleiche Darstellung von Beständen und Lagerhallenstrukturen, was die Arbeit im Leitstand erleichtert und komplexe, fehleranfällige Lagerprozesse enorm minimiert. Lageraufgaben können per Drag-and-Drop erstellt werden, Zusammenhänge sind dank der Verbindung von baulichen Lagerstrukturen, Regalen sowie aktuellen Bestands- und Lagerplatzdaten in einem dreidimensional dargestellten Raum leicht erkennbar und helfen so Abweichungen im Prozess schnell zu erfassen. Das SWAN 3D-Logistics Cockpit ist als Fiori-Anwendung in jedes SAP-EWM-System integrierbar und kann problemlos in bestehenden Installationen nachgerüstet werden. Anwender:innen können optional Ortungs- und Bewegungssysteme aller Anbieter oder Real-Time-Location-Systeme (RTLS) zur Übermittlung von Stapler-Bewegungen in Echtzeit an SAP einbinden. So wissen sie immer genau, wo die Paletten im Lager stehen, und erkennen die Ware automatisch bei der Aufnahme auf ein Fahrzeug. Dadurch entfallen Scan- und Identifikationsprozesse im Lager beinahe vollständig.

Digitalisierung von Lagerprozessen

Daneben präsentiert SWAN auf der LogiMAT weitere Kernprodukte ihres Portfolios, wie neue Logik- und Schnittstellen-Add-Ons für Materialflusssysteme und automatische Lagertechnik. Eine digitalisierte Intralogistik bringt viele Vorteile mit sich. Aus der klaren Durchsicht und Überprüfung aller zu digitalisierenden Daten und Prozesse resultieren eine umfassende Transparenz und die Einführung standardisierter Abläufe. Etablierte Standards senken Fehlerquellen, minimieren Durchlaufzeiten, beschleunigen Prozessabläufe und verkürzen Anlernzeiten neuer Mitarbeitender. So können Unternehmen ihre Ausgaben senken und die Wettbewerbsfähigkeit steigern.

SWAN punktet nach der strategischen Partnerschaft mit SSI Schäfer mit nunmehr 130 SAP-Expert:innen, die dank hervorragendem Fachwissen und jahrelanger Praxiserfahrung individuell auf Kundenwünsche eingehen können. Eine agile Arbeitsweise und kontinuierliche Beratung auf Augenhöhe sorgen für maßgeschneiderte, effiziente Lösungen – und das egal in welcher Branche. In allen Projektphasen herrscht enger Kontakt und reger Austausch zwischen allen Beteiligten. Außerdem stellt die zentrale PMO-Lösung einen strukturierten, transparenten und effizienten Projektablauf sicher. Kundenservice und -support zählen ebenfalls zu den Eckpfeilern der SWAN. Die Mitarbeiter:innen im 24/7 Customer Lifecycle Support auch nach Projektabwicklung operativ und strategisch für Kunden im Einsatz.

„Wir arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung unserer Projekt- und Service-Strategie. Da-her freuen wir uns sehr, wieder auf der LogiMAT auszustellen und unsere weiterentwickelten Logistiklösungen vor Fach-Publikum zu präsentieren“, so Geschäftsführer Alexander Bernhard, „denn gerade der persönliche Austausch hilft uns sehr dabei, unsere Angebote optimiert auf einen erlebbaren Kundennutzen auszurichten.“

Über SWAN GmbH

Als modernes Unternehmen steht die SWAN GmbH für den digitalen Wandel in der SAP-Logistik. An ihren Standorten Augsburg, Altenstadt an der Waldnaab, Dortmund, Giebelstadt, Graz, Nürnberg und Walldorf implementieren die SWAN-Experten manuelle und automatisierte Logistiklösungen auf Basis der SAP-Module SAP EWM und SAP TM. Der Fokus liegt auf innovativen SAP-Logistik-Lösungen, Steuerung von Automatik-Anlagen, technischen Schnittstellen sowie Service und Support. Zusätzlich bietet die SWAN viele Add-ons in den Bereichen Materialfluss, Direktkopplung und IoT-Anbindung, Real Time Location System (RTLS) und SAPUI5 Usability an allen Arbeitsplätzen. Zum Kundenkreis zählen Firmen aus dem Mittelstand ebenso wie internationale Konzerne.

Erfolgreich umgesetzte Projekte aus den Bereichen Food & Beverage, Automotive, Chemie, Pharma, Handel, Hochtechnologie und Elektronik zeugen von SWANs Kompetenz, sowohl im Umfeld von hochautomatisierten Distributionslagern als auch bei der Produktionsintegration und der Transport-Disposition.

Unkompliziert und flexibel ermöglicht die vor 10 Jahren gegründete SWAN ihren über 130 Mitarbeiter:innen ein optimales Arbeitsumfeld für Experten und fördert selbstverantwortliches Arbeiten nach dem agilen „New-Way-of-Working“-Prinzip. Sie lebt Offenheit, zeichnet sich durch flache Hierarchien aus, steht für Teamgeist und Zusammenhalt und Innovationsfreude. Kurze Entscheidungswege, flexible Arbeitsgestaltung und ein ausgewogenes Maß an Eigenverantwortung, gepaart mit offener Kommunikation und einem kreativen Miteinander – das sind wichtige Zutaten für das Erfolgsrezept der SWAN GmbH.

Weitere Informationen: www.swan.de

Bildquelle: @ SWAN GmbH