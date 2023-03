LogiMAT 2023: ROCKETSOLUTION zeigt neueste Lösungen rund um das Shuttle-System RSX1

Vorteilhafte Automatisierung von Kleinteilelager

Unterhaching, 21.03.2023 – Im Mittelpunkt des diesjährigen LogiMAT-Messeauftritts von ROCKETSOLUTION steht das innovative Shuttle-System RSX1. Das sehr robuste Kleinteilelagersystem für Ladegüter bis zu 50 Kilogramm zeichnet sich durch eine maximale Verdichtung der Lagerplätze und eine geringe Störanfälligkeit aus. Es lässt sich flexibel skalieren und einfach integrieren. Mit seinem Flaggschiff-Produkt RSX1 ist ROCKETSOLUTION weiter auf Erfolgskurs. Derzeit läuft der Rollout von acht Projekten in Unternehmen aus den Branchen Automotive, Handel, Industrie, Fashion sowie Third Party Logistics. ROCKETSOLUTION ist in Halle 1 am Stand A35 anzutreffen.

Ob Distributionszentrum, dezentrales Pufferlager, Micro-Fulfillment-Center im urbanen Bereich oder zur Fertigungsautomatisierung: Mit dem Shuttle-System RSX1 lassen sich Kleinteilelager vorteilhaft automatisieren. Es bietet maximale Verdichtung bei größtmöglicher Systemleistung. Verglichen mit herkömmlichen Shuttle-Systemen reduziert das RSX1 den benötigten Raum um mehr als die Hälfte und sorgt für Effizienz- und Rentabilitätssteigerung in der Kleinteillagerung. Dabei kann es bis zu dreißig Meter hoch lagern und damit bis zu sechsmal mehr als in der Höhe beschränkte Cube-Systeme.

„Im Moment befinden sich acht Anlagen im Aufbau bzw. schon im Live-Betrieb bei unseren Kunden aus unterschiedlichen Branchen. Von hochdynamischen RSX1-Systemen als Vollausbau bis zu ultraflexibel Roamingsystemen sind somit beide Varianten unseres Systems verbaut“, so Andre Nowinski, Geschäftsführer von ROCKETSOLUTON. Dabei arbeitet das seit März 2021 am Markt agierende Unternehmen mit seinen Partnern in Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Italien, Niederlande, Slowakei, Slowenien, Spanien und Schweden zusammen. „Die Zahl der Integrations- und Distributionspartner ist inzwischen auf neun angewachsen“, ergänzt Florian Vent, Gründer und Geschäftsführer von ROCKETSOLUTION.

Mit den flexiblen RSX-Liften sind je nach Konfiguration bis zu 1.500 Ein- und Auslagerungen pro Stunde und Gasse möglich. Dabei benötigt das System durch die standardmäßige vierfachtiefe Lagerung bei gleichbleibender Performance deutlich weniger Fläche. Die ultrakompakte Bauweise erlaubt zudem die Halbierung der üblichen Gassenlichte. Die intelligente Behälteranordnung, platzsparende Heberübergaben ohne weitere Fördertechnik im Regal sowie intelligente Wartungszugänge reduzieren den ungenutzten Raum im Lagersystem zusätzlich. Die flexiblen Lagertiefen und die variabel installierbaren Lifte ermöglichen zudem das Anpassen an schwierige bauliche und räumliche Gegebenheiten.

Ein neuartiges Lastaufnahmemittel, das die Behälter nicht in das Regal schiebt, sorgt dabei für ein besonders sicheres und präzises Hinein- und Herausheben der im Regal geführten Behälter. Dies sorgt für zusätzliche Prozesssicherheit (keine „Dancing Totes“) und eine verlässliche Systemverfügbarkeit.

Das RSX1 arbeitet konstruktionsbedingt bereits ab einer Behälterhöhe von 100 Millimeter ohne Raumverlust. Bei identischer Lagerfläche bietet es bis zu 100 Prozent mehr Lagerkapazität als herkömmliche Shuttle-Systeme. Infolgedessen können Unternehmen beim Einsatz eines RSX1-Systems von reduzierten Betriebskosten und einer besseren Ökobilanz profitieren.

Die 2019 gegründete ROCKETSOLUTION GmbH ist ein schnell wachsendes Technologie-Startup aus dem Bereich der Intralogistik mit Hauptsitz in München und zwei weiteren Standorten in Forchheim (Bayern) und Wächtersbach (Hessen). Aktuell beschäftigt das junge Unternehmen bereits 60 Mitarbeiter. ROCKETSOLUTION hat sich auf die Entwicklung hochstandardisierter, automatischer Lager- und Bereitstellungssysteme spezialisiert. Das Kernprodukt, das besonders raumeffiziente, auf innovativer Shuttletechnologie basierende Shuttle-System RSX1, ist seit März 2021 auf dem Markt verfügbar. ROCKETSOLUTION nimmt in der Produktentwicklung neue Perspektiven ein, auch das Geschäftsmodell spiegelt eine fokussierte, passionierte und Startup-typische agile Herangehensweise wider. ROCKETSOLUTION ist ein hochspezialisierter, flexibler Technologiehersteller, dessen Produkte über ein stetig wachsendes, qualifiziertes und internationales Partnernetzwerk vertrieben werden. Das Vertrauen der Kardex AG konnte ROCKETSOLUTION bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt der Unternehmensgeschichte gewinnen. Der Global Player der Intralogistik für automatisierte Lagerlösungen und Materialflusssysteme ist seit Anfang 2020 als strategischer Partner und Investor an Bord und stärkt mit der Beteiligung sein Portfolio im strategisch wichtigen Leichtgutbereich.

Bildquelle: @ ROCKETSOLUTION