Logistik 2025: Herausforderungen, Chancen und Strategien

Ein exklusives Interview mit Eric Gastel und Markus Lanz von InterLog Management

Die Logistikbranche steht an einem Wendepunkt: Digitalisierung, Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Unsicherheiten sowie damit verbundene, volatile Märkte prägen die Entwicklung. Doch wie können Unternehmen diesen Herausforderungen begegnen und ihre Wettbewerbsfähigkeit in der Logistik langfristig sichern? Wir haben mit den Experten Eric Gastel und Markus Lanz von InterLog Management gesprochen. Sie geben spannende Einblicke in die zentralen Trends für 2025 und zeigen auf, welche Strategien jetzt entscheidend sind.

Wandel in der Logistikbranche: Neue Erwartungen und Fachkräftemangel

Die Anforderungen an die Logistikbranche haben sich in den letzten Jahren stark verändert. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, sich an neue Erwartungen von Mitarbeitern und Kunden anzupassen. Gleichzeitig ist der Fachkräftemangel eine wachsende Problematik, die Unternehmen zum Umdenken zwingt.

Wie bewertest du diese Entwicklungen und welche Maßnahmen ergreift InterLog Management, um dem entgegenzuwirken?

Eric Gastel: Als Beratungshaus für Logistik sowie als Generalplaner stehen wir vor großen Herausforderungen, aber auch Chancen. Die Erwartungen unserer Mitarbeiter haben sich verändert – sie suchen sinnstiftende Aufgaben und flexible Arbeitsmodelle. Der Fachkräftemangel stellt sowohl für unsere Kunden als auch für uns selbst eine zentrale Herausforderung dar. Deshalb investieren wir verstärkt in die Aus- und Weiterbildung und bieten moderne Arbeits- und Karrieremodelle an, um als Unternehmen attraktiv zu bleiben.

Technologie als Treiber der Veränderung

Technologische Innovationen prägen die Logistikbranche zunehmend und ermöglichen eine effizientere Gestaltung von Prozessen. Unternehmen, die frühzeitig in digitale Lösungen investieren, können ihre Wettbewerbsfähigkeit deutlich steigern.

Welche Rolle spielen Digitalisierung und Automatisierung in der Logistik, und welche Entwicklungen sind besonders relevant?

Markus Lanz: Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Automatisierung transformieren die Branche grundlegend. Die DACH-Region ist hier Vorreiter. Durch die Vernetzung von Prozessen und den gezielten Einsatz von Daten und automatisierten Anlagen steigern wir die Effizienz, senken Kosten und helfen unseren Kunden, sich optimal am Markt zu positionieren. Intelligente Lösungen sind der Schlüssel, um die wachsende Komplexität in der Logistik zu bewältigen.

Nachhaltigkeit als strategische Priorität

Nachhaltigkeit ist längst kein Trend mehr, sondern eine zentrale strategische Aufgabe für Unternehmen. Auch in der Logistik wird der Druck größer, umweltfreundliche Lösungen zu integrieren und langfristig Verantwortung zu übernehmen.

Wie setzt InterLog Management Nachhaltigkeit in der Logistik konkret um?

Eric Gastel: Nachhaltigkeit ist fest in unserer Beratungsstrategie verankert. Schon bei der Planung neuer Logistikstandorte setzen wir konsequent auf nachhaltige Konzepte. Wir analysieren kontinuierlich neue Lösungen, um den ökologischen Fußabdruck unserer Kunden zu reduzieren. Dabei denken wir nicht nur kurzfristig, sondern entwickeln langfristige Strategien, die sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich tragfähig sind. So schaffen wir einen nachhaltigen Mehrwert für unsere Kunden.

Natürlich achten wir als Unternehmen auch selbst auf Nachhaltigkeit. So haben wir zum Beispiel zu Beginn des Jahres 2024 in Dortmund annähernd CO2-neutrale Büroräumlichkeiten bezogen und setzen an unserem Standort in Österreich auf E-Mobilität.

Wirtschaftliche Entwicklung und politische Rahmenbedingungen

Die wirtschaftliche Lage in der DACH-Region ist weiterhin von Unsicherheiten geprägt. Während einige Unternehmen trotz Herausforderungen investitionsbereit sind, bleibt die Umsetzung oft komplex.

Welche Entwicklungen sind in der wirtschaftlichen und politischen Landschaft der DACH-Region besonders prägend?

Markus Lanz: Ich sehe trotz volatiler Märkte einen positiven Investitionswillen in die Logistik – auch wenn die Umsetzung oft noch Zeit braucht. Wirtschaftlich betrachtet gibt es allerdings Unterschiede: In Deutschland und Österreich ist der Strukturwandel noch nicht abgeschlossen, während die Schweizer Wirtschaft stabiler bleibt, auch wenn das Wachstum moderat ist. Der Kostendruck auf Unternehmen wird hoch bleiben – das birgt aber auch Chancen für innovative Lösungen, insbesondere im Bereich der rudimentären Prozessoptimierung.

Handlungsempfehlungen für Unternehmen

Um in einem dynamischen Marktumfeld erfolgreich zu bleiben, empfehlen wir Unternehmen folgende Strategien:

In Mitarbeiter investieren: Qualifikation fördern und eine moderne Unternehmenskultur etablieren.

Technologie nutzen: Die Potenziale von Digitalisierung, künstlicher Intelligenz und Automatisierung ausschöpfen.

Flexibel planen: Sich auf Veränderungen einstellen und Logistikkonzepte sowie -systeme anpassen.

Mit Experten zusammenarbeiten: Mit erfahrenen Logistikplanern wie InterLog Management kooperieren.

Fazit: Herausforderungen meistern, Chancen nutzen

Die Logistikbranche steht vor bedeutenden Herausforderungen – doch gleichzeitig eröffnen sich enorme Chancen. Unternehmen, die auf Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mitarbeiterentwicklung setzen, werden langfristig erfolgreich sein. InterLog Management ist bestens aufgestellt, um Kunden in diesem dynamischen Umfeld als verlässlicher Partner zu begleiten.

