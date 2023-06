Wann sie zu ändern ist.

Die optimale logistische Gestaltung eines Lagers ist eine wesentliche Voraussetzung, um die volle Effizienz der durchgeführten Lagerprozesse zu erreichen. In dem Artikel über die Gestaltung des Lagers haben wir die wichtigsten Faktoren vorgestellt, die bei der Planung des Lagers berücksichtigt werden müssen. Es ist jedoch unmöglich, alle Ereignisse vorherzusehen, die während des zukünftigen Betriebs der Anlage auftreten können. Irgendwann im Laufe der Geschäftstätigkeit eines Unternehmens kann eine Änderung der logistischen Gestaltung des Lagers zur Priorität werden, da das bisherige Layout den Anforderungen nicht mehr gerecht wird.

Eine Umstrukturierung des Lagers kann zunächst große Bedenken hervorrufen – das ist verständlich, da sie mit einer Umstellung des bisherigen Arbeitssystems verbunden ist -, aber eine Verzögerung der Entscheidung in dieser Angelegenheit, vor allem in einer Zeit, in der die technologische Entwicklung in der Branche rasant voranschreitet und viele neue Möglichkeiten zur Verbesserung der Unternehmensabläufe eröffnet, kann sich nachteilig auf die Situation des Unternehmens auswirken.

Es ist ein komplexer, zeitaufwändiger Prozess und erfordert eine sorgfältige Analyse.

Wann lohnt es sich, das Logistikkonzept eines Lagers zu ändern?

Um diese Frage beantworten zu können, muss zunächst eine Analyse des Lagerbedarfs des Unternehmens durchgeführt werden. Die Ergebnisse sollten dann mit den Zielen des Unternehmens verglichen werden. Auf diese Weise wird deutlich, ob die derzeitige Art und Weise, das Lager zu betreiben, den Erwartungen entspricht.

Es gibt jedoch einige Anzeichen, die ein erstes Signal dafür sein können, die logistische Gestaltung des Lagers neu zu organisieren. Hier sind einige von ihnen:

– Das Sicherheitsniveau im Lager ist unzureichend

– Es wird mit einer Zunahme der Unternehmensaktivitäten gerechnet, was einen höheren Bedarf an Warenlagerung zur Folge hat.

– Es ist ein neuer Standort für die Lagerung von Waren geplant, der sich außerhalb der derzeitigen Anlage befindet.

– Vorhandensein von Lagerknappheit.

– Es ist geplant, eine neue Art von Gütern zu lagern oder die bisher gelagerten Artikel zu verändern.

– Die verfügbare Lagerregalkapazität ist zu 90-95% ausgelastet.

Warum die logistische Konzeption eines Lagers überarbeitet werden sollte

Die Überarbeitung des Logistikkonzepts eines Lagers kann eine kostspielige und komplexe Aufgabe sein. Es sollte jedoch bedacht werden, dass dies in erster Linie erhebliche Vorteile für das Unternehmen mit sich bringt, unter anderem

– Vergrößerung der verfügbaren Lagerfläche.

– Optimierung der Lagerprozesse.

– Erhöhte Produktivität des Unternehmens.

– Senkung der Betriebskosten durch Minimierung der ineffizienten Lagerung von Waren.

– Optimierung der Fahrwege von Bedienern und Gabelstaplern.

– Anpassung der Investitionsrentabilität (ROI) nach oben.

– Vorbereitung des Lagers auf eine mögliche Automatisierung.

Was sollte bei der Neugestaltung eines Lagerlogistikprojekts beachtet werden?

Für die erfolgreiche Neugestaltung eines Lagerlogistikprojekts ist es äußerst wichtig, die Hilfe von Experten in Anspruch zu nehmen. Jedes Unternehmen ist anders und erfordert ein individuelles Vorgehen. Deshalb ist es wichtig, eng mit Fachleuten in diesem Bereich zusammenzuarbeiten. Die Bereitstellung aller Informationen, z. B. über die voraussichtliche Anzahl der zu lagernden Paletten und Artikel, die Anzahl der Regalkanäle für die Lagerung von Waren oder die Produktrotation, ermöglicht die Ausarbeitung eines vollständig auf die Bedürfnisse des Unternehmens abgestimmten Lagerlogistikprojekts.

