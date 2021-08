Wir sind die Profis für personalisierte Gläser in Gastronomie, Hotellerie und für vielen weiteren

Branchen!

Wir sind die Profis für personalisierte Gläser in Gastronomie, Hotellerie und für vielen weiteren Branchen! Wir von LogoGlas bieten eine breite Auswahl an hochwertigen und langlebigen Glasprodukten, die wir individuell für via Lasergravur gestalten.

Wir gravieren vom Shot-Glas bis zum Longdrink-Glas verschiedene Arten von Gastrogläsern. Dabei verwenden wir die neueste Lasertechnik. Die Wunschgravur ist spülmaschinenfest und löst sich, anders als bei einem Druck nicht vom Glas ab.

Da wir alle Glasarten inhouse gravieren, können wir individuell und zeitnah auf alle Wünsche eingehen. Unser Sortiment an Gastronomie-Gläsern überzeugt durch Vielfalt und Qualität. Dafür verwenden wir ausschließlich Trinkgläser von namhaften und regionalen Glasanbietern.

Für Hochzeitsfeiern fertigen für jede Feierlichkeit individuell mit und für das Brautpaar Sekt- und Weingläser für ihre Hochzeiten an. Tagungshotels bekommen bei uns personalisierte Wasser- oder Saftgläser mit dem Datum und Namen der Veranstaltung oder des Meetings in Ihrem Haus. Kleinen Souvenirshops und Weingütern gravieren wir individuelle Kundengläser auch in kleinen Serien.

Kleine und große Unternehmen statten wir mit Gläsern mit ihrem Firmenlogo aus oder gravieren personalisierte Gläser für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das stärkt die Unternehmensbindung und kommt bei Firmenevents gut an!

Sie suchen für Ihr Hotel, Ihre Bar oder Ihr Restaurant Trinkgläser mit eigenem Motiv oder Logo? Dann sind wir Ihre Profis für personalisierte Gläser in Gastronomie, Hotellerie und für viele weitere Branchen!

Firmenkontakt

Logoglas

Stephan Schmied

Ludwig-Hupfeld-Str. 16

04178 Leipzig

0341 9785 6226

kontakt@logoglas.com

https://www.logoglas.com

