Lokal verankert: QBE ernennt Niederlassungsleiter am Hamburger und Münchner Standort

Düsseldorf, 08.02.2023 – QBE stellt sich an den Standorten Hamburg und München weiter auf: Ab Februar 2023 werden sich Christian Haase (Property Portfolio Manager) in Hamburg und Christian Schechner (Senior Underwriter Casualty) in München zusätzlich zu ihren bestehenden Aufgaben als Niederlassungsleiter um den weiteren Ausbau der Standorte kümmern.

„Mit dem stetigen Wachstum unserer Niederlassungen in Hamburg und München haben wir nun eine Größe erreicht, die eine Niederlassungsleitung vorsieht. Wir möchten nicht nur auf internationaler, sondern vor allem auf regionaler Ebene für unsere Kunden da sein“, sagt Andrea Brock, Hauptbevollmächtigte von QBE Europe SA/NV.

Mit den drei Niederlassungen in Düsseldorf, Hamburg und München baut der australische Industrieversicherer seine Wachstumsambitionen im deutschen Markt konsequent aus und fokussiert sich dabei auf seine europäische Expansionsstrategie.

„Wir sind in den letzten zweieinhalb Jahren am Standort Hamburg kontinuierlich gewachsen und mittlerweile mit allen Sparten vertreten. Die neue Struktur ist ein klares Bekenntnis zur regionalen Ausrichtung und unterstreicht unsere zukünftigen Ambitionen, zu denen auch der Aufbau unserer Transportsparte gehört“, sagt Christian Haase.

Als ein „Münchner“ der ersten Stunde begleitet Christian Schechner bereits seit 2014 die erfolgreiche Entwicklung von einer kleinen lokalen Repräsentanz zur eigenständigen Niederlassung für Süddeutschland und Österreich mit: „Die Ernennung eines Niederlassungsleiters für den Standort München ist nun ein weiterer konsequenter Schritt auf unserem Weg und ein starkes Bekenntnis der QBE zur Kundennähe und zu unseren regionalen Partnern“, freut sich Schechner.

Über QBE

Die QBE Insurance Group gehört weltweit zu den größten Versicherern und Rückversicherern und bietet ihren Kunden Versicherungsschutz in mehr als 180 Ländern. QBE hat 2007 in Düsseldorf eine Niederlassung eröffnet und unterhält Repräsentanzen in München und Hamburg. Mit umfassenden Produkten und großem Fachwissen ist QBE in der Lage, ein breites Spektrum an Unternehmensrisiken abzudecken und auch für die komplexesten Fälle Lösungen zu finden.

Pressekontakt für Fragen

QBE Pressestelle c/o Klenk & Hoursch

Patricia Marques Rodrigues

T: +49 151 11767102

patricia.rodrigues@klenkhoursch.de

QBE – Europe

Sandra Villanueva

T: +44 (0) 20 7105 5284

sandra.villanueva@uk.qbe.com

