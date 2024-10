LokSpace baut Standort Ulm Schritt für Schritt aus

Bildungsdienstleister begründet Kooperation mit regionalem Bildungsträger und wird bei Fachkräftetag am 18.10.2024 in Ulm/Neu-Ulm dabei sein.

Siegburg – Ulm, den 01.10.2024 „Der Aufbau eines neuen Standortes erfordert Zeit und ein breites Netzwerk“, beginnt Daniela Koch, Pädagogische Leitung im Hause LokSpace. Einfach die Tür aufzumachen und zu warten, dass Interessierte kommen, ist zu wenig. Entsprechend aktiv ist LokSpace in der Region rund um Ulm.

Erfolge kann der Bildungsdienstleister auch bereits vermelden. Gerade wurde eine Kooperation mit der BBQ Bildung und Berufliche Qualifizierung gGmbH auf den Weg gebracht. Daniela Koch und Lea Klidas, regionale Projektleiterin Aktivcenter & Grundkompetenzen der BBQ waren sich schnell einig, gemeinsam Informationsveranstaltungen anzubieten. „In Zusammenarbeit mit BBQ werden wir regelmäßig in Ulm Interessierte umfassend und ehrlich beraten. Hierzu gehört für uns als LokSpace, dass wir Praktiker und Absolventen in die Infoveranstaltungen einbinden, Informationen auf Augenhöhe“, erläutert Koch.

Zudem wird LokSpace auf dem Fachkräftetag in Ulm/Neu-Ulm am 18. Oktober 2024 dabei sein. „Für uns sind solche Veranstaltungen sehr wichtig. Wir kommen mit Interessierten ins Gespräch und machen neugierig“, so Koch. Eine Entscheidung für eine Qualifikation bzw. Umschulung trifft man selten spontan. Hier braucht man Zeit und in der Regel mehrere Gespräche. Koch sieht den Fachkräftetag als Einstieg, um neugierig zu machen. Der nächste Schritt sind Informationsveranstaltungen und ergänzende individuelle Gespräche mit potenziell Teilnehmenden. „Das gute Gefühl, einen Lehrgang sicher absolvieren zu können, ist das A und O für jeden Kandidaten“, schmunzelt Koch, die sich von der Teilnahme am Fachkräftetag noch Nachzügler für die im Oktober startende Maßnahme verspricht.

Die erfahrene Pädagogin weiß, wie wichtig das ist. LokSpace führt die hohe Erfolgsquote der Lehrgänge, die über alle Standorte hinweg bei über 80 % liegt, zu einem großen Teil auf genau dieses Vorgehen zurück, Qualität von Beginn an. „Es kann durchaus sein, dass wir in persönlichen Gesprächen dazu raten, eine Kursteilnahme zu verschieben oder sogar intensiv zu überdenken“, betont Koch, die immer auch die persönliche und familiäre Situation der Kandidaten im Blick hat.

Der Fachkräfte in Ulm/Neu-Ulm bietet zudem ein Personaler Netzwerkforum auf dem sich Aussteller zu aktuellen Trends informieren lassen können. „Dass man so untereinander ins Gespräch kommt, versteht sich von selbst“, schmunzelt Koch, die sich schon darauf freut, ihr Netzwerk in Ulm weiter Stück für Stück auszubauen.

Fachkräftetag 18.10.2024 – Offen für Besucher ab 13.00 Uhr – Donausaal – Stand 27

Die LokSpace GmbH wurde 2019 von Eisenbahnern mit langjähriger Berufserfahrung mit dem Ziel gegründet, eine verantwortungsbewusste und moderne Ausbildung im Bereich Bahn-wesen anzubieten. Ein wichtiger Leistungsbaustein ist die Ausbildung Triebfahrzeugführer-Innen in 12 Monaten.

Zentraler Bestandteil der Ausbildungen im Hause LokSpace, ist eine digitale Lernplattform, die nach den Vorstellungen der LokSpace Gründer und den Anforderungen an eine moderne Ausbildung im Bahnwesen entwickelt und konzipiert wurde. Die LokSpace GmbH ist ein durch das Eisenbahn-Bundesamt anerkannter Ausbildungsbetrieb mit vier eigenen Schulungs-zentren in Siegburg, Hagen, Dinslaken und Ulm. In Zusammenarbeit mit Partnern bietet LokSpace diese Ausbildung an insgesamt 16 Standorten in Deutschland an.

Seit September 2024 ist LokSpace Mitglied im Unternehmensnetzwerk Klimaschutz (UNK) und pflanzt in Zusammenarbeit mit wald.de für jeden Teilnehmenden einen Baum.

Die LokSpace GmbH gehört zu einem Unternehmensverband, dessen Unternehmen Leistungen rund um das Bahnwesen anbieten.

