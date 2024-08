LokSpace bei Branchendialog auf Karriereschiene in Essen unterwegs

„Innovative Ausbildung Made by LokSpace“ wird auf Einladung von Fokus Bahn beim Branchentreff in Essen mit dabei sein. Beim Branchendialog will man mit Interessenten für eine Ausbildung zum Triebfahrzeugführer (m/w/d) ins Gespräch kommen.

Siegburg, den 12.08.2024 „Wir freuen uns sehr über die Einladung, uns und unser Ausbildungsangebot am 23. August 2024 in Essen im Colosseum Theater präsentieren zu dürfen“, beginnt Carsten Flohr, Geschäftsführer und Gesellschafter von LokSpace. Eingeladen wurde der Bildungsanbieter in Sachen Verkehrswende von Fokus Bahn NRW, mit dem man, seit Gründung erfolgreich zusammenarbeitet. Gestärkt durch die Beschäftigungsoffensive des Landes, können kontinuierlich neue Lokführerinnen und Lokführer qualifiziert werden, u. a. auch bei LokSpace.

Am 23. August geht es in Essen um Erfahrungsaustausch und Best Practices mit dem Ziel, unternehmensübergreifend Fachkräfte für die Bahnbranche zu gewinnen. Vormittags steht der brancheninterne Dialog im Fokus, am Nachmittag öffnet das Colosseum Theater seine Türen für interessierte Bewerber und Bewerberinnen. Mit dabei wird auch NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer sein, um sich vor Ort von der Umsetzung der Verkehrswende auf die Schiene zu überzeugen. „Wir sind gespannt, welchen Input wir aus Essen mitnehmen können. Gerade der Branchendialog ist sehr wichtig, um zu sehen, wie sich die Ausbildungen im Bahnwesen kontinuierlich weiter entwickeln lassen“, betont Flohr.

Am Nachmittag ist LokSpace Gast auf der Bühne. Moderatoren von WDR und 1 Live stellen der gebürtigen Marokkanerin Noura Kreutz Fragen zum Werdegang, zum Quereinstieg sowie zur Ausbildung. Bei Noura sind die Erinnerungen noch frisch, hat sie gerade erfolgreich ihre theoretische Prüfung zur Triebfahrzeugführerin bestanden. Aktuell befindet sie sich in ihrer Praxisphase, hier stehen 40 Praxisfahrten an. Im Anschluss wird Noura als Triebfahrzeugführerin arbeiten, einen Beruf, den sie sich bewusst ausgesucht hat. Und genau darüber wird Noura in Essen berichten, die selbst über 50 Jahre war, als sie mit der Ausbildung begann. Und so will sie vor allen Dingen Mut machen und für eine Ausbildung bei LokSpace begeistern. Sprache und Durchhaltevermögen sind aus ihrer Sicht wichtig für eine erfolgreiche Ausbildung.

Daniela Koch, die LokSpace vertreten wird, freut sich besonders auf zahlreiche Gespräche mit künftigen Kursteilnehmenden. „Die Geschichte jedes Einzelnen ist anders, jeder kommt aus anderen Motiven. Dies im Gespräch zu entdecken und einzelne später bei uns in Kursen wieder zu treffen, macht sehr viel Freude“, erläutert die Pädagogische Leiterin im Hause LokSpace.

Interessierte können sich im Vorfeld gerne mit dem folgenden Link anmelden, ab 13.00 Uhr öffnen sich die Türen für die Öffentlichkeit:

Die LokSpace GmbH wurde 2019 von Eisenbahnern mit langjähriger Berufserfahrung mit dem Ziel gegründet, eine verantwortungsbewusste und moderne Ausbildung im Bereich Bahnwesen anzubieten. Ein wichtiger Leistungsbaustein ist die Ausbildung TriebfahrzeugführerInnen in 12 Monaten.

Zentraler Bestandteil der Ausbildungen im Hause LokSpace, ist eine digitale Lernplattform, die nach den Vorstellungen der LokSpace Gründer und den Anforderungen an eine moderne Ausbildung im Bahnwesen entwickelt und konzipiert wurde. Die LokSpace GmbH ist ein durch das Eisenbahn-Bundesamt anerkannter Ausbildungsbetrieb mit vier eigenen Schulungszentren in Siegburg, Hagen, Dinslaken und Ulm. In Zusammenarbeit mit Partnern bietet LokSpace diese Ausbildung an insgesamt 16 Standorten in Deutschland an.

Die LokSpace GmbH gehört zu einem Unternehmensverband, dessen Unternehmen Leistungen rund um das Bahnwesen anbieten.

Firmenkontakt

LokSpace GmbH

Carsten Flohr

Am Turm 22

5732 Siegburg

02331 3769520



http://www.lok-space.de

Pressekontakt

SC Lötters

Christine Lötters

Zur Marterkapelle 30

53127 Bonn

0228 20947820



http://www.sc-loetters.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.