Look! Spa Awards 2025: Steigenberger Hotel & Spa Krems

Das Steigenberger Hotel & Spa Krems gewinnt den Look! Spa Award in der Kategorie „Best Longevity Spa 2025“

Das Look!-Magazin präsentiert die beliebtesten Spas Österreichs. Am Freitag, den

31. Oktober 2025 fand in Wien die glamouröse Verleihung der Look! Spa Awards statt – das Steigenberger Hotel & Spa Krems erhielt die Auszeichnung als „Best Longevity Spa 2025“.

„Mein großartiges Team und ich, wir freuen uns sehr über diese wundervolle Auszeichnung und danken von Herzen allen, die für uns auf looklive.at abgestimmt haben.“, berichtet Angelika Ponecz, Generaldirektorin des Steigenberger Hotel & Spa Krems. „Gemeinsam mit dem erfahrenen Ärzteteam von Cardea Wachau konnten wir in den vergangenen Monaten einmalige Medical Longevity-Angebote für unsere Gäste kreieren, die nicht nur in unserer wunderschönen Wachau ihresgleichen suchen. Vom Longevity-Schnupperangebot in unserem Day & Night Spa bis hin zu individuellen Medical-Packages über mehrere Tage finden unsere Gäste genau das passende Angebot für ihre Gesundheit, Longevity und persönliches Wellbeing.“

STAY YOUNGER. STAY WITH US.

Generaldirektorin Angelika Ponecz hat erst im Februar 2025 die Leitung des Steigenberger Hotel & Spa Krems übernommen und es sich seitdem zur Aufgabe gemacht, das Hotel als erste Adresse für Longevity, Wellness und Gesundheitsvorsorge in der Wachau und Niederösterreich zu etablieren. Gemeinsam mit ihrem Team und den Fachärzten aus dem Cardea Wachau – Gesund bleib-Ambulatorium wurden in den letzten Monaten einzigartige Angebote für ein gesünderes Leben und mehr Lebensfreude kreiert. Gäste dürfen sich auf handverlesene Wellness-Angebote, luxuriösen Komfort, saisonale Kulinarik und ein erstklassiges Gesundheitsangebot freuen.

Ganz nach der wunderschönen Lage in der Wachau: Longevity. Donau. Wein. Jetzt.

MEDICAL LONGEVITY ANGEBOTE

Das Steigenberger Hotel & Spa Krems ist der perfekte Ort für Genuss- und Aktiv-Urlauber, sowie für alle, die Angebote rund um Longevity und Slow-Aging suchen. Die Basis bildet die 3.000qm große Spa World Luxury mit Fitnessbereich, Außen- und 17-Meter-Indoor-Pool, drei Saunen, einem Dampfbad, einem Whirlpool sowie großzügigen und eleganten Ruheräumen mit offenem Kamin und einer großen Auswahl an Massagen und Beauty-Anwendungen.

Im integrierten Gesund-bleib-Zentrum Cardea Wachau, spezialisiert auf Medical Wellness und Medical Longevity, erwarten die Gäste ganzheitliche und bewährte Therapiekonzepte zur Förderung von Langlebigkeit, Gesundheit und Vitalität. Ganz nach dem Cardea-Motto: Leben. Länger. Besser.

Gemeinsam mit dem erfahrenen Ärztetermin, mit einem Lehrauftrag an der Medizin-Universität Krems für Longevity – DDr. Gerald Jahl, Dr. Michael Jahl und Dr. Michael Schütz – wurden unterschiedlichste holistische Longevity-Angebote konzipiert. Als Einstieg bieten sich die beiden Day & Night Spa Angebote „Longevity“ und „Glow to Go“ an. Perfekt zum Longevity-Schnuppern mit einem Mix aus Entspannung und Regeneration bzw. hochmodernen Facial-Anwendungen.

Wer etwas tiefer eintauchen möchte, bucht das „Longevity- Start“-Package oder das „Health Starter: Longevity/Stoffwechsel“ als kompakten, inspirierenden Kick-Start mit zwei Übernachtungen auf der ganz persönlichen Longevity-Reise. Neben medizinischen Check-ups, wie Atemgasanalyse, Bioimpedanz und Zellregulationstest entdecken Gäste als Mitochondrientherapie unter anderem die Kältekammer, Rotlicht-Körper-Photobiomulation und Hydrojet-Massagen. Als Add-On können unter anderem NADH-Infusionen, Vagustraining und IHHT- als virtuelles Höhentraining zu vergünstigten Konditionen gebucht werden.

AUCH ANGEBOTE EXKLUSIV FÜR FRAUEN

Ein inspirierendes Einführungsprogramm exklusiv für Frauen ist das „Get to Know“-Longevity-Package ab zwei Nächten. Nach einer umfassenden Stoffwechselanalyse, geben die Cardea-Ärzte einen Einblick in modernes, apparatives Biohacking. Angefangen von High-Tech-Behandlungen bis hin zu energie- und schönheitsfördernden Treatments.

Als spezielles Angebot für Frauen in den Wechseljahren wurde das „Meno & Stoffwechsel“-Package ab drei Nächten zusammengestellt. Moderne Langlebigkeitsbehandlungen, Ernährungs- und Lebensstilstrategien unterstützen Energie, Figur, Haut und innere Balance. Teil des Behandlungsspektrums sind unter anderem ein individuelles Empowerment-Coaching, IHHT, Kryokammer, Brainlight Shiatsu-Massage, uVida Stoffwechsel- und Stressanalyse, Beckenstuhl-Therapie und bei Bedarf eine individuell abgestimmte Hormonersatztherapie oder Hormonkosmetik für ein kraftvolles, gesundes und selbstbestimmtes Leben – auch nach den Wechseljahren. Auf Wunsch wird eine Beratung zum erfolgreichen Thema „SAFE-Programm mit der Abnehmspritze“ angeboten.

Ab 5 Nächten kann das „Cellulite Escape“-Package gebucht werden. Ein exklusives Verwöhn- und Aktivprogramm mit einer umfassenden Stoffwechsel- und Hormonanalyse einschließlich Blutprofil, um die Ursache der Cellulite gezielt zu bekämpfen. Wirksame lokale Cellulite-Therapien, Langlebigkeitsbehandlungen, Massagen, Kältekammer, Rotlicht, Hydrojet, Brainlight, Lymphdrainage und Aufgüsse zur Regeneration sowie hochwirksame Hormonkosmetik runden das maßgeschneiderte Angebot ab.

Mit dem „Relax & Glow“-Angebot hat das erfahrene Ärzte-Team ein außergewöhnliches Verwöhnprogramm zusammengestellt, das Schönheit und Entspannung perfekt verbindet. Mit Biostimulatoren, Microneedling, Oxygeneo und Rotlicht wird die Haut von innen heraus aktiviert, gestrafft und zum Strahlen gebracht. Zusätzlich versorgt eine Antioxidantien-Infusion mit wertvollen Nährstoffen, während Brainlight und Hydrojet für tiefe Entspannung sorgen – für ein sichtbar frischeres Aussehen und ein herrlich leichtes Gefühl.

ANGEBOTE FÜR MÄNNER

Für Männer wurde ein kompaktes Einsteiger-Programm ab zwei Nächten konzipiert, für mehr Energie Leistung und Regeneration. Nach einer detaillierten Stoffwechselanalyse lernen Gäste die Möglichkeiten des modernen, instrumentellen Biohackings kennen – von kraftsteigernden Hightech-Anwendungen, bis hin zu regenerativen Behandlungen. Ein ideales Programm für Männer, die verstehen wollen, wir ihr Körper funktioniert und welche Tools sie fitter, leistungsfähiger und widerstandsfähiger machen. Die Basis bilden unter anderem eine sportwissenschaftliche Beratung und persönliches Coaching, IHHT, Kältekammer, die einzigartige uVida Stoffwechsel- und Stressanalyse, ein Premium-Bluttest, Hydrojet-Massage, Pelvic-Chair, Bioimpedanz, Zellregulationstestung sowie Antioxidantien-Infusionen.

Für Männer über 50, die ihre volle Kraft zurückgewinnen wollen, empfiehlt sich ab 3 Nächten das „Longevity Men Hero“-Package, das gezielt den Stoffwechsel und die hormonelle Situation analysiert und mögliche männliche Hormondefizite prüft. Falls nötig, wird eine individuell abgestimmte hormonelle Unterstützung eingeleitet. Ergänzt durch Coaching und modernstes Biohacking erhalten Patienten hier einen klaren Fahrplan für mehr Energie, Leistung und Lebensfreude.

DOWNLOAD PRESSEMATERIAL

Den Text der Pressemitteilung sowie die Bilder finden Sie hier.

WEITERE INFORMATIONEN

Weiterführende Informationen zu allen Longevity-Packages gibt es auf der Website vom Steigenberger Hotel & Spa Krems.

Zusätzlich können verschiedene Einzelleistungen als Ergänzung oder für individuelle Longevity-Erlebnisse hier gebucht werden.

CARDEA WACHAU

Leben. Länger. Besser. Im exklusiven Steigenberger Hotel & Spa Krems bietet Cardea Wachau mehr als klassische Lösungen. Hier verschmelzen modernste Medizin, spezielle Diagnostik, gezielte Biohacking-Ansätze und innovative Longevity-Programme zu einem ganzheitlichen Gesundheitskonzept. Die maßgeschneiderten Therapien unterstützen Regeneration, Mobilität, Stoffwechsel, Hormonbalance, Stressabbau und Leistungssteigerung. Von personalisierten Bewegungs- und Ernährungsplänen über Anti-Aging-Strategien bis hin zu speziellen Präventionsprogrammen – jedes Angebot ist auf die individuelle Gesundheit und Lebensqualität der Patienten ausgerichtet. Damit fördert Cardea Wachau die Vitalität von Körper und Geist und schafft Raum für nachhaltiges Wohlbefinden und für die persönliche Longevity-Reise. Cardea Wachau verbindet medizinisches Fachwissen, exklusive Diagnostik und modernstes Biohacking, um ein bewussteres, gesünderes und leistungsfähigeres Leben und ein Mehr an gesunden Lebensjahren zu ermöglichen. www.Cardea.at

Das Steigenberger Hotel & Spa Krems liegt inmitten der Weingärten im UNESCO-Weltkulturerbe Wachau. Das Hotel verbindet exklusive Räumlichkeiten, 173 moderne Zimmer und Suiten, Spa & Wellness sowie Kulinarik und Wein auf höchstem Niveau. Für Erholungssuchende und Aktivurlauber gleichermaßen. Ein besonderes Wohlfühl-Erlebnis erwartet die Gäste im 3.000qm großen Wellnessbereich. Mit Panoramablick, verschiedenen Saunen, Soledampfbad, Innen- und Außenpool, Panorama-Gym sowie komfortablen Liege- und Relaxräumen am offenen Kamin. Abgerundet wird das moderne Wellbeing-Konzept durch das Cardea Wachau Gesundbleib-Zentrum als innovatives Longevity-Ambulatorium im Hotel. Für Geschäftsreisende stehen sieben moderne Tagungsräume mit insgesamt 650qm Fläche sowie Breakout-Rooms und verschiedene Outdoor-Flächen inklusive eigenem Weingarten zur Verfügung.

