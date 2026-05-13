LOT Polish Airlines feiert 80 Jahre Flüge Berlin-Warschau

20-mal pro Woche nonstop in die polnische Hauptstadt – Schnelle Umsteigeverbindungen innerhalb Europas sowie nach Asien und Nordamerika

LOT Polish Airlines, ein Mitglied der Star Alliance und vollintegrierter Partner von Miles & More, feiert 80 Jahre Linienflüge zwischen Berlin und Warschau. Der Erstflug erfolgte am 11. Mai 1946 mit einer Douglas DC-3 und dauerte zweieinhalb Stunden. Heute verbindet die polnische Fluglinie die beiden Hauptstädte bis zu 20-mal pro Woche mit modernen Embraer-Jets in nur 70 Minuten. Allein in den vergangenen 25 Jahren hat LOT Polish Airlines auf dieser Strecke mit fast 27.000 Flügen exakt 1.144.252 Passagiere befördert und dabei mit fast 29.000 Flugstunden rund 14.000.000 Kilometer zurückgelegt.

„Berlin ist traditionell ein wichtiger Standort im deutschen Markt. Hier haben unsere Gäste mit bis zu 20 wöchentlichen Flügen ein besonders vielfältiges und ebenso attraktives Angebot. Denn in Warschau können sie schnell und unkompliziert auf zahlreiche Verbindungen umsteigen, zum Beispiel nach Delhi, San Francisco, Seoul und Tokio“, so Amit Ray, Director DACH Markets, Italy, Malta and India sowie Head of Global Corporate and Strategic Sales bei LOT Polish Airlines. „Wir freuen uns sehr über 80 Jahre Berlin-Warschau-Flüge. Sie sind eine Erfolgsgeschichte, die wir zusammen mit dem Flughafen Berlin Brandenburg in den kommenden Jahren fortschreiben wollen.“

„Europas Luftverkehr lebt von stabilen Verbindungen zwischen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zentren. Seit 80 Jahren leistet LOT Polish Airlines einen wichtigen Beitrag zur Vernetzung der beiden Hauptstadtregionen. Aktuell fliegt die Airline bis zu dreimal täglich nach Warschau. Gerade in einem sich wandelnden Marktumfeld sind solche stabilen Netzwerkverbindungen ein entscheidender Standortfaktor. Wir gratulieren zum Jubiläum und freuen uns aufs nächste gemeinsame Jahrzehnt“, kommentiert Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH.

Das aktuelle Angebot von LOT Polish Airlines von Berlin nach Warschau umfasst drei Flüge täglich von Montag bis Samstag sowie zwei an Sonntagen:

LO 392, Abflug in Berlin um 7:45 Uhr, Ankunft in Warschau um 8:55 Uhr; montags bis samstags

LO 388, Abflug in Berlin um 11:15/11:20 Uhr, Ankunft in Warschau um 12:25/12:30 Uhr; täglich

LO 390, Abflug in Berlin um 19:05 Uhr, Ankunft in Warschau um 20:15 Uhr; täglich

Am Chopin-Flughafen in Warschau gibt es zahlreiche schnelle Umsteigemöglichkeiten innerhalb des weltweiten Streckennetzes von LOT Polish Airlines. Dazu gehören beispielsweise Flüge nach:

Almaty

Abflug in Berlin um 19:15 Uhr, Ankunft in Almaty um 8:00 Uhr Ortszeit am nächsten Tag nach 9:45 Stunden Gesamtreisezeit

Astana

Abflug in Berlin um 19:55 Uhr, Ankunft in Astana um 8:25 Uhr Ortszeit am nächsten Tag nach 10:20 Stunden Gesamtreisezeit

Chicago

Abflug in Berlin um 11:20 Uhr, Ankunft in Chicago um 19:50 Uhr Ortszeit nach 15:30 Stunden Gesamtreisezeit

Delhi

Abflug in Berlin um 11:20 Uhr, Ankunft in Delhi um 2:55 Uhr Ortszeit am nächsten Tag nach 12:05 Stunden Gesamtreisezeit

Los Angeles

Abflug in Berlin um 07:45 Uhr, Ankunft in Los Angeles um 14:35 Uhr Ortszeit nach 15:50 Stunden Gesamtreisezeit

San Francisco

Abflug in Berlin um 7:45 Uhr, Ankunft in San Francisco um 13:50 Uhr Ortszeit nach 15:05 Stunden Gesamtreisezeit

Seoul

Abflug in Berlin um 11:20 Uhr, Ankunft in Seoul um 9:25 Uhr Ortszeit am nächsten Tag nach 15:05 Stunden Gesamtreisezeit

Tokio

Abflug in Berlin um 11:20 Uhr, Ankunft in Tokio um 9:45 Uhr Ortszeit am nächsten Tag nach 15:25 Stunden Gesamtreisezeit

Toronto

Abflug in Berlin um 11:20 Uhr, Ankunft in Toronto um 17:20 Uhr Ortszeit nach 12:00 Stunden Gesamtreisezeit

Weitere Informationen zum Angebot von LOT Polish Airlines gibt es auf www.lot.com sowie über germany.service@lot.pl.

LOT Polish Airlines, ein Mitglied der Star Alliance, ist eine moderne Fluggesellschaft, die Zentral- und Osteuropa mit den übrigen Teilen der Welt verbindet. Zum Langstreckennetz gehören unter anderem Ziele in den USA, Kanada, Japan, Südkorea und Indien. Auf Langstreckenflügen setzt LOT Polish Airlines ausschließlich Boeing 787 Dreamliner ein, eines der fortschrittlichsten Langstreckenflugzeuge der Welt. LOT Polish Airlines führt bereits seit 1929 Flüge durch und ist damit die zwölftälteste Fluggesellschaft der Welt sowie zugleich eine der international bekanntesten Marken Polens.

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Bildquelle: Günter Wicker – Flughafen Berlin Brandenburg GmbH