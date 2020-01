LOT POLISH AIRLINES SETZTE 2019 EXPANSION ERFOLGREICH FORT – WEITERES GESUNDES WACHSTUM IN DEN KOMMENDEN JAHREN GEPLANT

LOT Polish Airlines hat das Jahr 2019 erfolgreich und mit dem zuvor prognostizierten Wachstum abgeschlossen. Dies berichtet aktuell die polnische Fluggesellschaft. So kletterte 2019 die Zahl der beförderten Fluggäste auf 10.151.102, rund 1,3 Millionen mehr als noch im Jahr zuvor.

Für LOT Polish Airlines, seit 2003 Mitglied der Star Alliance sowie voll integrierter Partner des Vielfliegerprogramms Miles & More, war 2019 bereits das vierte Jahr in Folge, in dem die Airline stark expandieren konnte. Zum Vergleich: 2015 hatte die Airline noch 4,4 Millionen Fluggäste mit einem Netzwerk von 45 Zielen auf etwa 66.000 Flügen mit 37 Flugzeugen befördert. Heute gehören 80 moderne Flugzeuge zur Flotte von LOT Polish Airlines (einschließlich 15 Langstreckenflugzeugen vom Typ Boeing 787 Dreamliner; zwei weitere werden noch 2020 ausgeliefert), die ein Streckennetz von mehr als 120 Strecken bedienen und allein 2019 insgesamt 131.000 Flüge durchführten.

„Wir liegen bis dato voll und ganz in der Zielsetzung unserer für die Jahre 2016 bis 2020 aufgestellten profitablen Wachstumsstrategie“, berichtet Rafal Milczarski, CEO von LOT Polish Airlines. „Gerade auch in einem Jahr mit vielen Herausforderungen in der Luftverkehrsbranche haben wir uns und unser Produkt nicht nur erfolgreich behaupten können, sondern auch das angestrebte Wachstum mit neuen Zielen, einer größeren und jungen Flotte sowie mehr Passagieren erreicht. Den eingeschlagenen Weg werden wir weiterhin kontinuierlich fortsetzen.“

Schnelles und profitables Wachstum

De facto gehört LOT Polish Airlines zu den am schnellsten wachsenden Fluggesellschaften in Europa und operiert zugleich profitabel. Der internationale Verkehr wird primär über das Heimatdrehkreuz in Warschau abgewickelt, das die Fluggesellschaft allein aus der DACH-Region ab elf Flughäfen mit über 200 wöchentlichen Flügen bedient. In Warschau haben Gäste Anschluss an das globale Streckennetz von LOT Polish Airlines nach Zentral- und Osteuropa sowie Asien und Nordamerika. Als zweites Drehkreuz baut die Fluggesellschaft derzeit den Airport in der ungarischen Hauptstadt Budapest auf, den sie ab Ende März 2020 unter anderem ab Stuttgart bedient. Ab Budapest stehen Gästen Kurz- und Langstreckenziele (so zum Beispiel New York und Seoul) zur Auswahl.

Auf der Langstrecke via Warschau hat LOT Polish Airlines 2019 mit Miami, Neu-Delhi und Colombo gleich mehrere Ziele neu in den Flugplan aufgenommen, die sehr interessant für Geschäftsreisende und Touristen sind. Mit San Francisco und Washington D.C. folgen bereits in diesem Jahr zwei weitere bedeutende Destinationen in den USA.

Mehr als 20 Millionen Fluggäste pro Jahr bis 2024

Rafal Milczarski: „Wir freuen uns sehr darüber, dass unsere Planung aufgegangen ist und wir die letzten vier Jahre so außerordentlich erfolgreich für LOT Polish Airlines gestalten konnten. Darauf wollen wir aufbauen und gemäß der jetzt vom Management verabschiedeten Strategie für den Zeitraum bis 2024 weiter profitabel wachsen. Innerhalb dieses Zeitraums wollen wir unsere jährlichen Passagierzahlen abermals auf dann über 20 Millionen verdoppeln. Wir wollen zudem unser Streckennetz und die Flottenerweiterung weiter strategisch ausbauen und uns nicht nur als die führende Fluggesellschaft Polens, sondern auch als die Nummer 1 im Luftverkehr in Zentral- und Osteuropa etablieren.“

LOT Polish Airlines ist eine moderne Fluggesellschaft mit umfassendem Streckennetz in Europa, Zentralasien, dem Mittelmeerraum sowie zahlreichen Langstreckenzielen. Sie gehört zur Polish Aviation Group (PGL). 2019 beförderte LOT Polish Airlines 10,1 Millionen Passagiere auf über 131.000 Flügen. Insgesamt umfasst das Angebot mehr als 120 Strecken weltweit. Auf der Langstrecke fliegt LOT Polish Airlines ab dem Heimatdrehkreuz Warschau nonstop in die USA, nach Kanada, China, Japan, Südkorea, Singapur, Indien und Sri Lanka. Die polnische Fluggesellschaft erhöht konsequent die Frequenz ihrer Flüge und stärkt damit ihre Position auf dem europäischen Markt. Auf ihren Langstreckenflügen setzt LOT ausschließlich den Boeing 787 Dreamliner ein, eines der modernsten und geräumigsten Fluggeräte der Welt. Im Jahr 2019 feierte die polnische Fluggesellschaft ihr 90-jähriges Bestehen. LOT Polish Airlines ist die international bekannteste Marke Polens.

