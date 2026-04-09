LPC Mobility setzt auf App für Android und iOS

Mehr Flexibilität und Sicherheit für Kunden aus Fuhrpark und Fahrzeughandel

Die LPC Mobility GmbH aus Hamburg treibt die Digitalisierung in der Fahrzeugüberführung konsequent voran. Mit der firmeneigenen LPC SYNC Drivers App, die sowohl im Google Play Store als auch im Apple App Store verfügbar ist, schafft das Unternehmen eine plattformübergreifende Lösung für eine effiziente, transparente und skalierbare Abwicklung von Fahrzeugüberführungen auf eigener Achse.

Die App ist integraler Bestandteil der digitalen Systemlandschaft der LPC Mobility GmbH und ergänzt die cloudbasierte Plattform, über die Aufträge, Disposition und Dokumentation zentral gesteuert werden. Durch die Verfügbarkeit auf beiden großen mobilen Betriebssystemen Android und iOS wird ein breiter Zugang für angebundene Fahrer ermöglicht.

„Die parallele Verfügbarkeit unserer Fahrer-App auf Android und iOS ist ein entscheidender Schritt, um unsere Prozesse noch flexibler und resilienter zu gestalten“, erklärt die Geschäftsführung der LPC Mobility GmbH. „Damit stellen wir sicher, dass wir auf eine möglichst große und diversifizierte Fahrerbasis zugreifen können und gleichzeitig maximale Prozessstabilität gewährleisten.“

Mehr Flexibilität und Sicherheit für Kunden aus Fuhrpark und Fahrzeughandel

Insbesondere Kunden aus den Bereichen Fahrzeughandel, Flottenmanagement, Leasinggesellschaften und Unternehmen mit eigenem Fuhrpark profitieren von der plattformübergreifenden Lösung. Durch die breite Verfügbarkeit der App kann ein größeres Fahrernetzwerk effizient eingebunden werden, wodurch die Einsatzplanung flexibler und unabhängiger von einzelnen Systemumgebungen wird.

Ein weiterer Vorteil liegt in der erhöhten Prozesssicherheit: Sollte es systemseitig oder gerätebedingt zu Einschränkungen kommen, stehen alternative Zugangsmöglichkeiten über verschiedene Endgeräte und Betriebssysteme zur Verfügung. Dies trägt dazu bei, Ausfallrisiken zu minimieren und Abläufe stabil zu halten.

Echtzeitdaten und transparente Prozesse

Über die LPC SYNC Drivers App erfassen Fahrer alle relevanten fahrzeug- und auftragsbezogenen Daten direkt vor Ort und übermitteln diese in Echtzeit an die zentrale Plattform. Kunden erhalten dadurch jederzeit einen aktuellen Überblick über den Status ihrer Fahrzeugüberführungen.

Die Kombination aus cloudbasierter Steuerung und mobiler Datenerfassung reduziert manuelle Abstimmungen, beschleunigt Prozesse und erhöht die Transparenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Fahrzeugüberführung.

Digitale Infrastruktur für skalierbare Logistikprozesse

Die digitale Architektur der LPC Mobility GmbH ist darauf ausgelegt, auch größere Fahrzeugvolumina und komplexe Flottenstrukturen zuverlässig abzubilden. Durch die enge Verzahnung von Plattform und App lassen sich Prozesse standardisieren und gleichzeitig flexibel an individuelle Kundenanforderungen anpassen.

Damit positioniert sich die LPC Mobility GmbH als digital ausgerichteter Partner für Unternehmen, die Wert auf effiziente, transparente und skalierbare Lösungen in der Fahrzeugüberführung legen.

Die LPC Mobility GmbH mit Sitz in Hamburg ist ein spezialisierter Anbieter für professionelle Fahrzeugüberführungen auf eigener Achse in Europa.

Das Unternehmen unterstützt Kunden aus Fahrzeughandel, Leasing, Flottenmanagement und Logistik bei der zuverlässigen Abwicklung von Fahrzeugbewegungen.

Grundlage des Leistungsangebots ist eine eigens entwickelte digitale Plattform in Kombination mit einer mobilen Fahrer-App, die eine durchgängige, datenbasierte Prozesssteuerung ermöglicht.

Kontakt

LPC Mobility GmbH

Tom Loka

Meßberg 4

20095 Hamburg

015226553548



http://www.lpc-mobility.de

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