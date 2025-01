LPR – La Palette Rouge und Euro Pool Systems auf der FRUIT LOGISTICA 2025

Gemeinsam die Kreislaufwirtschaft voranbringen

Vom 5. bis 7. Februar 2025 öffnet die FRUIT LOGISTICA in Berlin ihre Türen, und LPR – La Palette Rouge, der Spezialist für Palettenpooling im Einzelhandel und FMCG, wird gemeinsam mit Euro Pool Systems, dem führenden Logistikdienstleister von Mehrwegverpackungen in der europäischen Frischwarenlogistikkette, vertreten sein, um innovative Lösungen für die Lieferkette zu präsentieren. Am Stand A40 in Halle 20 zeigen die Geschäftsbereiche der Euro Pool Gruppe neue Ansätze, wie die Kreislaufwirtschaft durch nachhaltige Mehrweglösungen und durch die Einführung von Stack&Track gestärkt werden kann.

Stack&Track: Digitale Lösung für Transparenz und Effizienz

Ein Highlight des Messeauftritts ist Stack&Track, die neue digitale Plattform der Euro Pool Group. Stack&Track ist eine digitale Lösung, die volle Transparenz über Mehrwegverpackungen, RTIs (Returnable Transport Items) und deren Inhalt entlang der gesamten Lieferkette bietet. Sie erleichtert die Nutzung von Umlaufverpackungen und bietet ein vielseitiges digitales Ökosystem, das sich an die Anforderungen von Erzeugern, Einzelhändlern und Gewerbetreibenden anpasst – unabhängig von der Unternehmensgröße.

Mit Stack&Track profitieren Nutzer von:

– Vision-Technologie: Verpackungen können z.B. durch einfache Fotoerfassung registriert und präzise gezählt werden. Die Daten werden automatisch auf die Plattform übertragen, wodurch ein stets aktueller Überblick über den Bestand gewährleistet ist.

– Zentrale Plattform: Verpackungsströme können in Echtzeit verfolgt und verwaltet werden. So entsteht jederzeit ein exakter Überblick über die Anzahl und den Standort der Ladungsträger.

– Erweiterte Funktionen: Mit Funktionen wie Multi-Pooler-Unterstützung und der flexiblen Verwaltung von Daten und Einstellungen wird die Effizienz in der gesamten Lieferkette gesteigert.

– Nachhaltigkeit und Zeitersparnis: Durch die digitale Gesamtlösung werden manuelle Prozesse überflüssig, Excel-Listen und Papierempfangsscheine gehören der Vergangenheit an.

Besuchen Sie uns auf der FRUIT LOGISTICA 2025

Erfahren Sie, wie LPR – La Palette Rouge und Euro Pool Systems durch Innovation und Zusammenarbeit die Zukunft der Kreislaufwirtschaft gestalten. Vom 5. bis 7. Februar 2025, Stand A40, Halle 20, präsentieren wir Lösungen, die die Lieferkette optimieren und den ökologischen Fußabdruck minimieren.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

LPR – La Palette Rouge, ein Unternehmen der Euro Pool Group, ist seit mehr als 30 Jahren auf das Pooling von Paletten spezialisiert und ausschließlich im Bereich schnelldrehende Konsumgüter tätig. Dank seiner fundierten Kompetenz, ausgeprägter Kundenorientierung und eines Netzwerks von mehr als 135 Servicecentern in ganz Europa, bietet LPR seinen Kunden und deren Handelspartnern einen umfassenden Service rund um Paletten. Durch den Einsatz unseres Mehrweg-Paletten-Systems können unsere Kunden ihre Umweltbelastung reduzieren und so zum Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft in der gesamten Lieferkette beitragen. www.lpr.eu/de/

