LR lerne-retten.de GmbH – Neuer Online Erste-Hilfe-Kurs ab 2023 verfügbar

Die Pflegebranche wächst und wandelt sich rasant. Dabei ist es für Mitarbeitende von mobilen Diensten oftmals nicht leicht, den Überblick zu behalten und bestmöglich auf die Herausforderungen vorbereitet zu sein. Die LR lerne-retten.de GmbH unter der Führung von Tim Gieselmann hat daher einen Erste-Hilfe-Kurs entwickelt, der nicht nur praxisnah ist, sondern darüber hinaus auch noch online unterrichtet wird. Dieser Kurs wird vom medizinischen Dienst alle zwei Jahre vom Pflegepersonal abverlangt. Ab 2023 ist der Kurs auch online verfügbar.

Die LR lerne-retten.de GmbH – ein Qualitätsversprechen für Weiterbildung

Die Zeit, die wir heute in unserem Alltag für die Weiterbildung aufwenden, ist oft knapp bemessen. Mobile Pflegedienste müssen aber alle zwei Jahre den Erste-Hilfe-Kurs absolvieren. Dies ist sehr zeitaufwendig und schwer zu leisten, da die Fachkräfte meist keine Zeit haben und unterbesetzt sind. Aktuell kostet ein Kurs 35,80 Euro zuzüglich Fahrtkosten, Verschleiß und Lohnkosten. Der von Tim Gieselmann entwickelte Kurs wird für 59 Euro angeboten und erspart Pflegeunternehmen somit rund 50 Prozent der Lohn- und Fahrtkostkosten.

Wie die LR lerne-retten.de GmbH neue Standards in der Fortbildung setzt

Die LR lerne-retten.de GmbH setzt mit ihrem Onlinekurs neue Standards in der Erwachsenenbildung. Durch den Kurs wird nicht nur die Zeit, sondern auch die Kostenersparnis effektiv genutzt. Der Kurs ist so konzipiert, dass er den Lernenden einen optimalen Wissenszuwachs ermöglicht. Das Fachthema des Kurses „Erste Hilfe“ ist sehr umfangreich und bietet den Teilnehmenden eine fundierte Ausbildung in diesem Bereich. Durch die praxisnahe Umsetzung bietet Tim Gieselmann eine komplett neue Basis des Lernens in der Pflegebranche.

LR lerne-retten.de GmbH: Der Unterschied macht es aus!

Die LR lerne-retten.de GmbH ist ein anerkannter Träger im Bereich der Erste-Hilfe-Weiterbildung. Seit über 20 Jahren bietet sie qualifizierte Kurse in den verschiedensten Fachbereichen an. Dabei legt die Akademie besonderen Wert auf die persönliche Betreuung ihrer Teilnehmenden, sodass jeder Schritt des Lernprozesses gut vorbereitet und dokumentiert wird. Hierbei bietet die LR lerne-retten.de GmbH als einzige Akademie einen Onlinekurs an, der zudem noch speziell für den mobilen Pflegedienst zugeschnitten ist.

Im Kurs selbst erlangen die Teilnehmenden eine breit gefächerte Kenntnis über Reanimation, stabile Seitenlage, die Versorgung von Verletzungen und Unfällen. Sie lernen auch, wie man Verletzte versorgt, bevor professionelle Hilfe eintrifft.

Doch nicht nur auf dem theoretischen Niveau profitiert der mobile Pflegedienst von diesem Kurs. Auch die soziale Komponente spielt eine große Rolle: In einem weiteren Praxisseminar können die Teilnehmenden neben dem theoretischen Wissen auch praktische Fertigkeiten und psychologische Unterstützung und Rat in Bezug auf Notfallsituationen erlangen. Dies hilft ihnen dabei, angesichts solcher Szenarien nicht nur kompetent zu handeln, sondern auch mit den emotional schwierigen Folgen umzugehen.

Tim Gieselmann ist Gründer der lebenslang lernen – Bildungsakademie – NRW GmbH und der lerne-retten.de GmbH. Er bietet seit über 22 Jahren als Bildungsreferent Erste-Hilfe-Kurse für Betriebe an. Als Berufsfeuerwehrmann, Leiter einer Rettungshundestaffel und Notfallsanitäter ist das Retten von Menschenleben zu seiner Berufung geworden. Er hat die Not im Bereich der mobilen Pflege erkannt und einen qualitativ hochwertigen Online-Erste-Hilfe Kurs für Mitarbeitende der mobilen Pflege entwickelt. So schafft er die Möglichkeit, zeit-und kostensparend den Pflegedienst Erste-Hilfe-Kurse voll automatisiert und unkompliziert online anzubieten. Dieser wird vom medizinischen Dienst alle 2 Jahre vom Pflegepersonal der mobilen Pflege abverlangt. Eine Ausweitung auf Pflegeheime ist geplant. Ab 2023 ist der Kurs online und für die Pflegekräfte erhältlich.

