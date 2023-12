LTA verteilt die Geschenke schon vor Weihnachten, mit 10 Prozent Rabatt auf neue Jahresverträge

„Ja is denn heut scho Weihnachten?“. Man könnte es denken, denn die Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) gewährt bereits ab heute bis Ende Februar 10 Prozent Ermäßigung auf alle neu gebuchten All in One und Flexible Jahrestarife.

Bei dem ganzen Schnee, der noch vor wenigen Tagen Deutschland in ein Winterwunderland verwandelte, waren viele schon in Weihnachtsstimmung. Leider ist der Schnee wieder geschmolzen und statt „Ski heil“ heißt es jetzt eher „Bonjour Tristesse“. Doch es gibt auch gute Nachrichten für alle, die jetzt dann doch lieber in die schneesicheren Regionen des Hochgebirges fahren wollen. Wer ab jetzt seinen Reiseschutz für den Urlaub bei der LTA bucht, kann bei den Jahrestarifen „All in One“ und „Flexible“ im ersten Jahr 10 Prozent sparen. Sozusagen als verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Diese Ermäßigung gilt für alle vom 18.12.2023 bis zum 29.02.2024 neu abgeschlossenen Verträge.

+++ All in One – die eierlegende Wollmilchsau unter den Tarifen +++

Mit dem LTA-Reiseschutz All in One sind Urlauber – unabhängig ob Schiffs-, Flug-, Auto- oder Bahnreise – im In- und Ausland rundum gut versichert. Neben einer Reise-Rücktrittskosten-Versicherung inkl. Reise-Ausfallschutz enthält das „Rundum-Sorglos-Paket“ auch eine Reisegepäck-Versicherung sowie eine Auslandsreise-Krankenversicherung, welche sowohl Auslands- als auch Inlandsreise-Rückholkosten beinhaltet. Reisende können zudem spezielle Reise-Beistands- und Assistance-Leistungen und eine Umbuchungsgebühren-Versicherung in Anspruch nehmen. Ebenso unabhängig vom Verkehrsmittel, mit dem der Urlaub angetreten werden soll, steht Versicherten beim „All in One“-Reiseschutz eine 24-Stunden-Notruf-Servicenummer zur Verfügung.

+++ Flexible – mehr individuelle Tarif-Auswahlmöglichkeiten geht nicht +++

Mit dem Tarif Flexible haben die LTA Kunden die Möglichkeit, ihren Reiseschutz ganz nach ihren Bedürfnissen individuell selbst zu konfigurieren. Flexibilität ist in vielen Bereichen immens wichtig, z.B. bei der Wahl des Handytarifes oder beim Carsharing. Aber auch bei der Zusammenstellung der Reiseversicherung wollen Kunden flexibel sein. Ob sie dabei nur ihre Reisekosten erstattet bekommen möchten oder im Urlaub auch unfallversichert sein wollen, bei der LTA ist vieles möglich. Mit den Auswahlmöglichkeiten beim Flexible Tarif lassen sich sowohl Einzelleistungen buchen oder verschiedene Bausteine zum Reiseschutz beliebig frei kombinieren.

Genaue Informationen zu den Bestandteilen der einzelnen LTA-Tarife sind unter https://www.lta-reiseschutz.de/de/tarife/ zu finden.

Über die LTA (Lifecard-Travel-Assistance)

Die 2005 gegründete Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) entwickelt und konzipiert umfassende Reiseschutz-Pakete, bestehend aus Dienstleistungen und Versicherungsschutz für gebuchte Reiseleistungen. In Zusammenarbeit mit über 1.800 Kooperationspartnern bietet die LTA einen zeitgemäßen und optimalen Versicherungsschutz sowie eine kompetente und umfangreiche Kundenbetreuung vor, während und nach einer Reise.

Für seine Leistungen wurde LTA 2020 bereits mit der Note „Sehr gut“ als fairster Leistungsregulierer bei den Reiseversicherungen im Vergleich der Zeitschrift FOCUS-MONEY ausgezeichnet und erhielt zudem den „DtGV-Service-Award 2019“ der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien in der Kategorie „Kundendienst Email“ für seine hervorragende Servicequalität. Auch bei einer Verbraucherbefragung im Auftrag des Handelsblatts belegte LTA einen Platz in der Spitzengruppe und erhielt das exklusive Handelsblatt-Qualitätssiegel „Deutschlands beste Versicherer“.

Aber nicht nur der Schutz der eigenen Kunden wird bei der LTA groß geschrieben, sondern auch der Umweltschutz. So werden im Unternehmen die CO2 Emissionen genau ermittelt und für jede verbrauchte Tonne CO2 pflanzt das Unternehmen zwei neue Bäume in Paraguay, um dort den Regenwald vor der Abholzung zu schützen.

Die verschiedenen Leistungspakete können direkt über die Homepage der LTA oder bei kooperierenden Reisebüros und Reiseveranstalter in Deutschland, Österreich und den Niederlanden gebucht werden.

http://www.lta-reiseschutz.de

