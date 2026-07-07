Lucky Bike spendet 100 KTM-Laufräder an das Deutsche Kinderhilfswerk

Das Unternehmen Lucky Bike mit Sitz in Bielefeld spendet 100 KTM-Laufräder an das Deutsche Kinderhilfswerk. Diese kommen drei Einrichtungen zugute, die Teil des Kinderhaus-Programms des Deutschen Kinderhilfswerkes sind: dem Kinder- und Jugendhaus Obertürkheim Villa Jo und dem Kinderhaus Hallschlag in Stuttgart sowie der Nordstadtliga Dortmund.

„Ein herzliches Dankeschön an Lucky Bike für diese großzügige Unterstützung unserer Kinderhäuser. Kinder haben ein Recht auf Spiel und Bewegung – sie sind essenzielle Bestandteile einer glücklichen und gesunden Kindheit. Es ist daher besonders wertvoll, dass die Kinder in den Kinderhäusern nun die Möglichkeit haben, ihre ersten Versuche auf dem Laufrad zu machen. Dabei sammeln sie nicht nur wichtige motorische Erfahrungen, sondern das Laufradfahren macht den Kindern auch viel Spaß“, betont Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes.

„Wir brennen für das Thema Fahrrad und möchten diese Leidenschaft weitergeben. Es ist für uns eine absolute Herzensangelegenheit, Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und ihnen mit dem ersten Laufrad den spielerischen Zugang zu gesunder Bewegung zu ermöglichen“, sagt Christian Morgenroth, Geschäftsführer von Lucky Bike.

Das Kinderhaus-Programm

Insgesamt unterstützt das Deutsche Kinderhilfswerk bundesweit bereits 19 Kinderhäuser. Kinderhäuser sind wichtige Anlaufstellen für Kinder, die beispielsweise von Armut betroffen sind oder zu Hause Vernachlässigung erleben müssen. Ohne Voranmeldung können sie dort an verschiedenen Angeboten teilnehmen, in Ruhe Hausaufgaben machen, unbeschwert spielen, andere Kinder treffen, mit Vertrauenspersonen über ihre Probleme sprechen oder eine warme Mahlzeit bekommen. In all diesen Kinderhäusern bildet die UN-Kinderrechtskonvention die Grundlage für die pädagogische Arbeit. Mehr Informationen unter www.dkhw.de/kinderhaeuser

Das Deutsche Kinderhilfswerk e.V. setzt sich seit mehr als 50 Jahren für die Rechte von Kindern in Deutschland ein. Die Überwindung von Kinderarmut und die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen sie betreffenden Angelegenheiten stehen im Mittelpunkt der Arbeit als Kinderrechtsorganisation. Der gemeinnützige Verein finanziert sich überwiegend aus privaten Spenden, dafür stehen seine Spendendosen an ca. 40.000 Standorten in Deutschland. Das Deutsche Kinderhilfswerk initiiert und unterstützt Maßnahmen und Projekte, die die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen, unabhängig von deren Herkunft oder Aufenthaltsstatus, fördern. Die politische Lobbyarbeit wirkt auf die vollständige Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland hin, insbesondere im Bereich der Mitbestimmung von Kindern, bei ihren Interessen bei Gesetzgebungs- und Verwaltungsmaßnahmen und der Überwindung von Kinderarmut. Ziel ist insgesamt die gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe aller Kinder in Deutschland.

Kontakt

Deutsches Kinderhilfswerk e.V.

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