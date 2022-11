Luise Gerischer geht in den Ruhestand

Rechtsanwältin und geschäftsführende Gesellschafterin der Darmstädter MOOG Partnerschaftsgesellschaft

Luise Gerischer, geschäftsführende Gesellschafterin der Darmstädter MOOG Partnerschaftsgesellschaft – Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Notare – geht in den Ruhestand. Zum Jahresende scheidet sie nach 33 Jahren aus der Kanzlei aus, in die sie 1989 als Rechtsanwältin eingetreten war.

Bereits 1992 wurde sie Gesellschafterin der Kanzlei und leitete damit die Umgestaltung der Gesellschaft zu einem Beratungsunternehmen mit mittlerweile 13 Partnern und rund 150 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen an drei Standorten ein. Luise Gerischer war auch die erste Fachanwältin bei MOOG und hat maßgeblich dazu beigetragen, die Fachanwaltschaften zu fördern und den Rechtsanwaltsbereich auf die Kernkompetenzen einer Wirtschaftskanzlei auszurichten. Sie selbst, Fachanwältin für Steuerrecht und Immobilienrecht, entwickelte und leitet den Immobilienbereich.

Darüber hinaus übernahm Luise Gerischer vielfältige Managementaufgaben wie das Marketing, Corporate Identity, die Veranstaltungsplanung und die Sportförderung der Mitarbeitenden. Besonders am Herzen lag ihr die Öffentlichkeitsarbeit, mit der sie die Expertise der Kanzlei unterstrich und über ihre Entwicklung informierte.

Den Immobilienbereich übergibt sie an Rechtsanwältin Hannah Dechert. „Mit Frau Dechert habe ich eine sehr gute Nachfolgerin gefunden, was mir den Abschied etwas leichter macht“, so Luise Gerischer. „Ich bin dankbar und stolz, dass ich die Entwicklung von MOOG zu einer der bedeutenden Kanzleien Südhessens mitgestalten durfte.“

Über MOOG:

Die MOOG Partnerschaftsgesellschaft mbB ist eine wirtschaftsrechtlich ausgerichtete, multidisziplinäre Kanzlei für Rechts- und Steuerberatung sowie Wirtschaftsprüfung. Die von 13 Partnern geführte Gesellschaft berät mit 150 Mitarbeitenden vor allem Unternehmen, Kapitalgesellschaften und Privatpersonen. An den Standorten Darmstadt, Dresden und Freiberg (Sachsen) sind insgesamt 41 Berufsträger – Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Notare – tätig.

Im JUVE-Handbuch Wirtschaftskanzleien 2022/2023 wird die MOOG Partnerschaftsgesellschaft als eine von insgesamt 20 Wirtschaftskanzleien in Hessen (ohne Frankfurt) empfohlen. Die Immobilien Zeitung hat die MOOG Partnerschaftsgesellschaft auch 2022/2023 als eine der wichtigsten deutschen Kanzleien für Immobilienrecht benannt.

Als Mitglied der MSI Global Alliance, einem weltweiten Zusammenschluss mittelständischer Steuerberater- und Rechtsanwaltskanzleien, verfügt MOOG über eine starke internationale Beratungskompetenz.

www.moogpartner.de

