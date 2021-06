Luka-Profile – immer beliebter im Fachhandel und beim Endkunden

Luka ist Spezialist für Sockelleisten und Profile. Mit seinem breit gefächerten Produktsortiment überzeugt das international agierende Unternehmen auch in Deutschland immer mehr Abnehmer.

Rund 15 000 Profile für Fliesen, Keramik und Bodenbeläge sowie den DIY-Bereich umfasst das Portfolio von Luka. Das Unternehmen bietet eine breite Auswahl an Sockelleisten aus Edelstahl und Aluminium. Als Problemlöser für die Bereiche Fußboden- und Befestigungstechnik hat sich Luka auch in Deutschland mit seinen sicheren, langlebigen und durchdachten Produkten einen Namen gemacht. Die Vorteile bei der Verarbeitung und die hohe Kraftschlüssigkeit der Profile überzeugen immer mehr Anwender.

Das Produktspektrum im Überblick

Das Produktspektrum von Luka reicht von Profilen für Feinsteinzeug und Fliesen über Übergangsprofile bis hin zu DIY-Profilen und geriffelten Alublechen. Die Einsatzbereiche umfassen das Verkleiden von Mauern, umschließende Konstruktionen, die Fenster- und Türenmontage oder das Verglasen von Loggien und Balkonen.

Auch Sockelleisten und laminierte Profile befinden sich im Angebot. Ein besonderer Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf Profilen aus Aluminium und Edelstahl. Luka hat sich zudem als Spezialist für Finishing-Ecken, für laminierte Profile und für Profile für die Gestaltung von Stufenkanten erwiesen.

Alle Produkte sind technisch so ausgereift, dass sie für einen sicheren Halt auf vielen Untergründen und bei zahlreichen Einsatzzwecken sorgen. Auch die optische Qualität überzeugt die Anwender. Die hochwertigen Profilsysteme sind etwa darauf ausgelegt, Niveauunterschiede millimetergenau zu überwinden. Die Verbindungen sind nachhaltig stabil und punkten durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Weitere Vorteile liegen in der langen Haltbarkeit und einer innovativen Materialtechnik. Luka steht zudem für Liefertreue und Expertise bis ins Detail. Die ineinandergreifenden Systemlösungen basieren auf hochwertigen Ausgangsmaterialien und punkten durch ein sorgfältiges Finish.

Luka-Produkte werden seit über 15 Jahren in Europa, in ganz Russland und in den anderen GUS-Staaten vertrieben. Zu den Kunden des Profilspezialisten zählen große regionale und nationale Baumärkte, Großhändler, DIY-Handelsketten, Designstudios, Einzelhändler für Ausstattungsmaterialien, Bauunternehmen und Architekturbüros.

Luka wurde im Jahr 2005 in Samara gegründet. Die russische Region bietet eine gut entwickelte und breit gefächerte Industrie. Unter der Leitung von Geschäftsführer Oleg Kisaev avancierte das Unternehmen zu einem Problemlöser für Profilsysteme mit rund tausend internationalen Kunden. Der Betrieb mit Standorten in St. Petersburg, Moskau, Nowosibirsk und Tscheljabinsk beschäftigt heute 200 Mitarbeiter, die unter anderem auf Profile aus Aluminium und Edelstahl spezialisiert sind.

Kontakt

LUKA Ltd.

Anna Michajlowa

Zemetsa 32

443052 Samara

+7-846-99-77-011

vertrieb@lukatrading.com

https://www.luka-europe.com/

