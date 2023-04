Luminea High-Power-Solar-LED-Gartenspots, 650 lm, IP65

Automatisch helles Licht rund ums Haus: für mehr Sicherheit und gute Sicht

– Flexibel einsetzbar als Wand- oder Bodenleuchten mit Erdspieß

– Je 66 dimmbare LEDs für bis zu 650 Lumen Leuchtkraft

– Solarpanel und Akku für kabellose und kostensparende Stromversorgung

– Neigbarer Leuchtenkopf zum optimalen Ausrichten der Beleuchtung

– Helligkeitssensor für automatische Aktivierung bei Dunkelheit

– Wetterfest nach IP65

Im Dunkeln für sichere Wege sorgen: Egal ob im Eingangsbereich, in Durchgängen rund ums Haus oder

neben der Auffahrt – dank der Solar-LEDWandleuchten & Gartenstrahler von Luminea genießt man immer

sicheren Schritt und Tritt. Außerdem behält man den Garten und das Grundstück auch nachts gut im Blick.

Als Wand- und Bodenleuchte einsetzbar: Per Erdspieß stellt man die LED-Strahler stabil neben dem Weg, im

Blumenbeet und überall dort auf, wo man Beleuchtung benötigt. Oder man montiert sie einfach an der

Wand und sorgt so für ideales Licht in der Garageneinfahrt, am Hintereingang oder beim Geräteschuppen.

Kostengünstiges Licht ohne Kabelsalat: Dank Solarpanel laden sich die Gartenstrahler bei Tag von selbst auf.

So ist man beim Aufstellen und Anbringen unabhängig von Steckdosen und Kabeln. Sobald es dunkel wird,

spenden die je 66 LEDs warmweißes Licht mit bis zu starken 650 Lumen Helligkeit – ganz ohne eigenes

Zutun!

Sogar dimmbar: Per Taste auf der Unterseite lässt sich die Helligkeit der Strahler auf niedrig, mittel oder

hoch einstellen. Oder man schaltet die Leuchte ganz aus, z.B. wenn man im Urlaub ist.

Leuchten in die Wunschrichtung: Die Strahler richtet man dank neigbarem Leuchtenkopf gezielt aus. So

leuchtet man ganz nach Bedarf nach oben oder unten. Ihr großer 180°-Abstrahlwinkel sorgt zudem für eine

großflächige Beleuchtung von Wegen, Rasenflächen oder Eingangsbereichen.

– Flexibel einsetzbar als Wand- oder Bodenleuchte mit Erdspieß

– Zur Beleuchtung von Wegen rund ums Haus: sorgt für mehr Sicherheit im Dunkeln

– Auch zur gezielten Beleuchtung des Gartens: z.B. für Skulpturen, Gewächse u.v.m.

– Kostensparende Stromversorgung per Solar-Panel: ohne Steckdose und Kabel überall flexibel aufstellen

– Schaltet sich bei Dunkelheit automatisch ein dank Helligkeits-Sensor

– Je 66 LEDs für starke Leuchtkraft: jeweils bis zu 650 Lumen

– 3-stufig dimmbar: 100, 50 und 30 %

– Farbtemperatur: warmweiß

– 180° Abstrahlwinkel für großflächige Beleuchtung

– Um 270° neigbarer Leuchtenkopf für individuell anpassbaren Beleuchtungswinkel

– 2-teiliger Erdspieß für anpassbare Höhe

– Taste für Ein/Aus und Helligkeits-Wahl an der Unterseite

– Wetterfest: IP65

– Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 2.200 mAh für bis zu 15 Stunden Leuchtdauer, lädt per

integriertem Solarpanel (Leistung: 3 Watt)

– Maße Leuchtenkopf (B x L): 12 x 17,5 cm

– Höhe Leuchte mit 2-teiligem Erdspieß: 37,7 cm, mit 1-teiligem Erdspieß: 25,1 cm

– Gesamt-Gewicht: 350 g

– 2 High-Power-Gartenspots inklusive 2-teiligem Erdspieß, Montagematerial für Wandbefestigung und

deutscher Anleitung

– EAN: 4022107409186

Preis: 35,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8380-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8380-3322.shtml

Auch als 4er-Set erhältlich:

Luminea 4er Set High Power Solar LED Gartenspot, IP65, 650Lm, warmweiß

Preis: 64,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8407-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8407-3322.shtml

Variante in tageslichtweiß:

Luminea 2er-Set High-Power-Solar-LED-Gartenspots, 650 lm, IP65, tageslichtweiß

– Farbtemperatur: tageslichtweiß

– EAN: 4022107409193

Preis: 35,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8381-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8381-3322.shtml

Auch als 4er-Set erhältlich:

Luminea 4er Set High Power Solar LED Gartenspot, IP65, 650Lm, kaltweiß

Preis: 64,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8408-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8408-3322.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/t2fkPRcPA8T9AQC

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



http://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.