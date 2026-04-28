Luminea Home Control Dualband-WLAN-Gateway mit Bluetooth-Mesh

Kompatible ELESION-Bluetooth-Geräte ins WLAN einbinden
– Gateway ist mit 2,4- und 5-GHz-WLANs verbindbar
– Große Reichweite: bis zu 300 m ohne Hindernisse, bis zu 40 m in Gebäuden
– Bis zu 128 Bluetooth-kompatible ELESION- und Smart-Life-Geräte koppelbar
– Kostenlose App „ELESION“ für weltweiten Zugriff, das Koppeln von Geräten & mehr
– Bluetooth SIG Mesh 2.1 für die Verbindung zwischen Gateway und Geräten
– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App
Bluetooth-Geräte ins WLAN einbinden: Das Dualband-Gateway von Luminea Home Control verbindet Bluetooth-kompatible ELESION- und Smart-Life-Geräte mit dem heimischen 2,4- oder 5-GHz-WLAN – und ermöglicht so den weltweiten Zugriff per Fernsteuerung. Elektrische Türschließzylinder, Schlüssel-Safes oder Heizkörper-Thermostate lassen sich damit auch von unterwegs bequem steuern.
Reichweite von bis zu 300 Metern: Im Freien überbrückt das Gateway Distanzen von bis zu 300 Metern ohne Hindernisse. In Gebäuden beträgt die Reichweite noch immer bis zu 40 Meter – ausreichend, um Bluetooth-Geräte auf mehreren Etagen oder im Garten zu erreichen, etwa Bewässerungsventile.
Kostenlose App für komfortable Steuerung: Die kostenlose App „ELESION“ ermöglicht die einfache Einrichtung und Verwaltung aller verbundenen Bluetooth-Geräte. Mit wenigen Fingertipps lassen sich Geräte dem Gateway hinzufügen und alle Einstellungen zentral über das Smartphone vornehmen.
– Dualband-WLAN-Gateway zum Einbinden von Bluetooth-kompatiblen ELESION- oder Smart-Life-Geräten in das WLAN
– Unterstützte Geräte-Anzahl: 128
– Große Reichweite: bis zu 300 m ohne Hindernisse, bis zu 40 m in Gebäuden
– Schnell einsetzbar: einfach in die Steckdose stecken und per App konfigurieren
– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: zum Steuern kompatibler Geräte, z.B. elektrische Türschließzylinder oder Schlüssel-Safes
– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden
– Für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 und 5 GHz)
– Bluetooth SIG Mesh 2.1 für die Verbindung zwischen Gateway und Geräten
– Stromversorgung: per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)
– Maße: 66 x 66 x 20 mm, Gewicht: 51 g
– Dualband-WLAN-Gateway inklusive USB-Stromkabel (USB-C auf USB-A, 50 cm) und deutscher Anleitung
Das Luminea Home Control Dualband-WLAN-Gateway mit Bluetooth-Mesh, bis 300 m Reichweite ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-5880-625 zum Preis von 20,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.
Presseinformationen mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/gsbenYnLjRyAgWR
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