Luminea Home Control Lichttaster LHC-51

Lichtsteuerung manuell, per App & Sprache

– Ersetzt Standard-Unterputz-Lichtschalter

– Steuerung auch per App und per Sprachbefehl

– Timer und Schalt-Szenen einstellbar

– WiFi-kompatibel für 2,4-GHz-WLAN

– Belastbar bis 2.300 Watt

Das Licht lässt sich auch per Smartphone und Tablet-PC steuern indem der klassische Lichtschalter beispielsweise im Wohn- oder Schlafzimmer ersetzt wird. Schon schaltet man das Licht per Taster von Luminea Home Control oder mit wenigen Klicks in der kostenlosen App mit dem Mobilgerät ein und aus – bequem vom Sofa oder aus dem Bett.

Noch bequemer geht´s nur per Sprachkommando: Mit wenigen Klicks in den jeweiligen Apps profitiert man von Siri, Alexa und vom Google Assistant. Und mit einem einfachen Befehl wird es hell – oder dunkel!

Das Smart Home automatisieren: Sind andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral – direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzten: Beispielsweise schaltet das Wohnzimmerlicht ein, wenn die Überwachungskamera eine Bewegung registriert.

– Taster LHC-51 für Unterputz: schaltet eine Quelle, wie z.B. Lampe oder Lüftung

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App “Elesion” für iOS und Android: für Steuerung per Smartphone und Tablet-PC

– Taster-Funktion und App-Steuerung gleichzeitig möglich

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: zum Schalten per Amazon Echo, Google Home und – kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl

– Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind per iPhone und iPad konfigurierbar

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung einer Überwachungs-Kamera u.v.m.

– Belastbar bis 2.300 Watt

– Material: Kunststoff

– Farbe: weiß

– Stromversorgung: 230 Volt (3-adriger Anschluss direkt an Licht-Stromleitung mit Neutralleiter)

– Maße: 78 x 75 x 15 mm, Gewicht: 54 g

– Lichtschalter inklusive Rahmen und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107366359

Preis: 14,86 EUR

Bestell-Nr. NX-4656-625

Produktlink: h ttps://www.pearl.de/a-NX4656-3103.shtml

Auch als 2er bzw. 4er Set erhältlich:

Luminea Home Control 2er-Set WLAN-Lichttaster, App, komp. zu Siri, Alexa & Google Assistant

Preis: 27,78 EUR

Bestell-Nr. NX-4675-625

Luminea Home Control 4er-Set WLAN-Lichttaster, App, komp. zu Siri, Alexa, Google Assistant

Preis: 52,63 EUR

Bestell-Nr. NX-4676-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/53hJGkuv

