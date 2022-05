Luminea Home Control Mobiler smarter Lichtschalter und Dimmer

ELESION-kompatible Lampen auch ohne App steuern

– Einfaches Koppeln per Tastendruck

– Koppelbar mit einer Gruppe von bis zu 250 Lampen

– Mobil und an der Wand montiert einsetzbar

– Batteriebetrieb mit bis zu 12 Monaten Laufzeit

– Edles Aluminium-Gehäuse

Jetzt kann man ELESION-kompatibles Licht auch ohne App steuern: Die kompatiblen Lampen LAV-165.rgbw und LAV-175.rgbw koppelt man einfach per Tastendruck mit dem Lichtschalter mit Dimmerfunktion. Schon schaltet man das Licht ein, aus und regelt bequem die Helligkeit – ohne das Smartphone in die Hand nehmen zu müssen!

Flexibel einsetzbarer Schalter: Dank Batteriebetrieb mit bis zu 12 Monaten Laufzeit nimmt man den Schalter von Luminea Home Control einfach in den Raum mit, in dem man das Licht schalten möchte. Oder man bringt den Schalter per Montageplatte an der Wand an. Ideal an Orten, an denen man keinen Schalter hat, jedoch einen braucht!

Licht im Zimmer oder im ganzen Zuhause: Der Schalter lässt sich mit einer einzelnen Lampe oder mit einer Gruppe von bis zu 250 Lampen verbinden. So steuert man auch großflächige Beleuchtung ganz einfach zentral!

Das Smart Home automatisieren: Sind verschiedene kompatible Geräte mit der ELESION-App gekoppelt, steuert man alles zentral – direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen: Beispielsweise schaltet das Wohnzimmerlicht ein, wenn man in der Küche eine smarte Steckdose aktiviert.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– Schaltet und dimmt ELESION-kompatible Lampen LAV-165.rgbw und LAV-175.rgbw

– Bluetooth für kabellose Verbindung: einfaches Koppeln per Tastendruck

– Koppelbar mit einzelner Lampe oder einer Gruppe von bis zu 250 Lampen

– Mobil und an der Wand montiert einsetzbar

– Edles Aluminium-Gehäuse

– Stromversorgung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

– Maße (Ø x H): 62 x 35 mm, Gewicht: 200 g

– Schalter inklusive Wandmontage-Platte und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107399340

Preis: 24,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5180-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5180-3103.shtml

Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:

Luminea Home Control 2er-Set mobile Lichtschalter & Dimmer für Lampen LAV-165/175.rgbw

Preis: 46,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5265-625

Luminea Home Control 4er-Set mobile Lichtschalter & Dimmer für Lampen LAV-165/175.rgbw

Preis: 89,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5266-625

Passende Lampen:

Luminea Home Control WLAN-LED-Lampe LAV-165.rgbw, E27, RGB-CCT, 11 W (ersetzt 120 W), 1.055 lm, App

Luminea Home Control WLAN-LED-Lampe LAV-175.rgbw, E27, RGB-CCT, 14 W (ersetzt 150 W), 1.520 lm, App

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/remNXY2xsr9ikpB

