Luminea Home Control Outdoor-WLAN-Steckdosen SF-520.avs und SF-530.avs

Elektrogeräte auch weltweit per Smartphone & Sprachbefehl steuer

– Direktes Ein-/Ausschalten an der Steckdose möglich

– Integrierte Stromverbrauchs-Messung per App

– Robustes, wetterfestes Gehäuse mit Klappdeckel: IP66

– Sprachsteuerung per Siri, Alexa und Google Assistant

– Kostenlose App ELESION für weltweiten Zugriff, Steuerung, Timer und mehr

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Die Elektrogeräte von der Gartenliege aus kontrollieren: Einfach die Beine hoch legen – denn jetzt steuert man auch im Außenbereich mit der Outdoor-WLAN-Aufputzsteckdose von Luminea Home Control die Beleuchtung und mehr bequem per Sprachbefehl oder App! So muss man sich nicht mehr nach Schaltern bücken.

Per App „ELESION“ weltweit die volle Kontrolle behalten: Über das Display des Smartphones lässt sich die Steckdose ein- oder ausschalten. Oder man prüft beispielsweise unterwegs, ob alles ausgeschaltet ist. Und genießt seinen Urlaub sorgenfrei!

Ein- und Ausschalten auch per Sprachbefehl: In wenigen Schritten richtet man Siri, Alexa und den Google Assistant für die Steckdose ein. Schon schaltet man die Steckdose mit wenigen Worten ein und aus.

Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral – direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen.

Einbrecher abschrecken und jederzeit die Anwesenheit zu Hause simulieren. Per App lassen sich verschiedene Zeiten generieren, an denen beispielsweise verbundene Gartenlaternen automatisch an- und ausgehen. Oder man aktiviert die Outdoor-Steckdose ganz spontan.

Den Stromverbrauch im Blick behalten: Die kostenlose App zeigt auch an, wie viel die Geräte verbrauchen.

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: informiert über Status und zur weltweiten Steuerung

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Steckdose per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl ein- und ausschalten

– Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Steckdosen gleichzeitig, zum Einschalten der Steckdose bei Aktivierung einer Überwachungs-Kamera u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Zeitschaltuhr-Funktion: automatische Aktivierung und Deaktivierung nach einstellbarem Zeitplan

– Countdown-Timer

– Abwesenheits-Modus: Lichter & Co. lassen sich jederzeit automatisch ein- und ausschalten, täuscht Anwesenheit vor

– Stromverbrauchs-Messung per App

– Auch direkte Bedienung an der Steckdose über Ein/Aus-Taste mit Status-LED

– Robustes, wetterfestes Gehäuse mit Klappdeckel

– Für den Außenbereich: IP66 (Schutz gegen starkes Strahlwasser)

– Belastbar bis 3.520 Watt / 16 A

– Stromversorgung: 230 Volt (Anschluss direkt ans Stromnetz)

– Maße: 113 x 154 x 93 mm, Gewicht: 348 g

– Outdoor-WLAN-Aufputzsteckdose SF-520.avs inklusive Montagematerial und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107403122

Preis: 33,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5267-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5267-3101.shtml

Auch als 2er-Set erhältlich:

Luminea Home Control 2er-Set Outdoor-WLAN-Aufputzsteckdosen SF-520.avs, Sprachsteuerung, Messung, App

Preis: 64,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5274-625

Auch als Doppelsteckdose erhältlich:

Luminea Home Control Outdoor-WLAN-Aufputz-Doppelsteckdose SF-530.avs, Sprachbefehl, Strommessung, App

Wie die Einzel-Steckdose s.o. und zusätzlich:

– Zeitschaltuhr-Funktion: automatische Aktivierung und Deaktivierung nach einstellbarem Zeitplan (separat für jede Steckdose)

– Stromverbrauchs-Messung per App (für beide Steckdosen gemeinsam)

– Auch separate Bedienung an der Steckdose über Ein/Aus-Tasten mit Status-LED

– Maße: 172 x 155 x 93 mm, Gewicht: 513 g

– Outdoor-WLAN-Aufputz-Doppelsteckdose SF-530.avs inklusive Montagematerial und deutscher Anleitung Doppelsteckdose SF-530.avs inklusive Montagematerial und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107403764

Preis: 44,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5268-625

Auch als 2er-Set erhältlich:

Luminea Home Control 2er-Set Outdoor-WLAN-Doppelsteckdosen SF-530.avs, Sprachbefehl, Strommessung, App

Preis: 86,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5275-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/3BdrJnKmK9n9TGD

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

service@pearl.de

http://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.