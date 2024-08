Luminea Home Control Smarter 3in1-Universal-Vorhangmotor

Vorhang und Gardine per App, Timer und Sensor smart auf- und zuziehen

– Universal-Vorhangmotor mit Bluetooth für Steuerung per Mobilgerät

– Universell für Vorhang und Gardine auf Stange und Schiene

– Kostenlose App „ELESION“ für Einstellungen, Steuerung, Timer und mehr

– Integrierter Helligkeits- und Temperatur-Sensor zum automatischen Schließen

– Per optionalem Gateway auch von Weltweit steuerbar

– Ausdauernder 4.000-mAh-Akku für bis zu 6 Monate Laufzeit

Der smarte 3in1-Universal-Vorhangmotor mit App, Timer- und Sensorsteuerung von Luminea Home Control lässt sich an fast allen gängigen Vorhangstangen und -schienen befestigen. Mit dem Motor können Vorhänge je nach Bedarf automatisch geöffnet und geschlossen werden.

Die App „ELESION“ ermöglicht die Bedienung des Vorhangs per Knopfdruck sowie die zeitgesteuerte

Automatisierung über eine Zeitschaltuhr oder in Verbindung mit Sonnenauf- und -untergang. Diese

Funktion ermöglicht eine tageszeitabhängige Steuerung der Vorhänge.

Durch die Kopplung kompatibler Geräte mit der App „ELESION“ kann die Automatisierung des Smart

Home zentral über das Smartphone gesteuert werden. Eine Vernetzung der Geräte untereinander

ermöglicht beispielsweise das Ausschalten des Wohnzimmerlichts beim Öffnen des Vorhangs.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System kann durch die Kompatibilität der ELESION-Geräte

erweitert werden. Diese Integration ermöglicht die gemeinsame Steuerung aller verbundenen

Smarthome-Geräte, einschließlich automatischer Funktionen, über eine zentrale App.

– Motor zum App-gesteuerten Öffnen und Schließen eines Vorhangs

– Adapter für Montage auf Gardinenstangen und -Schienen mit U- und I-Profil

– Integrierter Helligkeits- und Temperatur-Sensor: separat aktivierbar zum selbstständigen

Schließen des Vorhangs

– Bluetooth für kabellose Verbindung zu Smartphone und Tablet

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: zum Steuern des Vorhangmotors, auch per

Timer und automatisch mit dem Sonnenaufgang sowie Sonnenuntergang

– Per optionalem WLAN-Gateway (bitte dazu bestellen) auch von weltweit steuerbar

– Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte

gleichzeitig, zum Ausschalten des Lichts bei Öffnen des Vorhangs u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf

Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 4.000 mAh für bis zu 6 Monate Laufzeit, lädt per

USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 81 x 152 x 75 mm, Gewicht: 295 g

– Vorhang-Motor inklusive 2 Haltearme für Gardinen-Stange, 2 Haltearme für Gardinen-Schienen

(T- & U-Profile), Kette, USB-Ladekabel (USB-C zu USB-A, 30 cm), kleinem Schraubendreher und

deutscher Anleitung

– EAN: 4022107434072

Preis: 69,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5565-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5565-3103.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/MnX8JdctcGTjqX6

