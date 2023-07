Luminea Home Control Smarter Solar-Spot mit RGB-CCT-LED, IP65

Damit erstrahlt der Garten farbenfreudig – von Boden oder Wand aus

– Anpassbare Lichtfarbe: 16 Mio. Farben (RGB) & warmweiß bis tageslichtweiß (CCT)

– Kostensparende Stromversorgung per Solarpanel

– Befestigung per Wandmontage oder Erdspieß im Boden

– Kostenlose App „ELESION“ für Steuerung, Lichtdimmung, Leuchtfarbe, Timer & Co.

– Li-Ion-Akku mit 2.200 mAh für bis zu 4 Std. Leuchtdauer

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Mit dem RGB-CCT-SED-Spot mit Solar-Panel von Luminea Home Control sorgt man für eine gemütliche

Lichtstimmung im Garten und rund ums Haus. So hat man Garten und Grundstück zudem abends und

nachts auch gut im Blick. Und Gartenwege sind durch die Beleuchtung sicherer.

Sparsam, flexibel und ganz automatisch: Dank Solar-Panel lädt sich der LED-Spot bei Tag von selbst auf. So

ist man beim Aufstellen unabhängig von Steckdosen und Kabeln. Sobald es dunkel wird, spendet der LEDSpot

Helligkeit – ganz ohne weiteres Zutun!

Als Wand- und Bodenleuchte einsetzbar: Per Erdspieß stellt man den LED-Spot stabil neben dem Weg, im

Blumenbeet und überall dort auf, wo man Beleuchtung benötigt. Oder man montiert ihn einfach an der

Wand und sorgt so für Licht in der Garageneinfahrt, am Hintereingang oder beim Geräteschuppen.

Per App „ELESION“ behält man die volle Kontrolle und schaltet den LED-Spot über das Smartphone ein und

aus, wählt die die Leuchtfarbe sowie Helligkeit aus oder setzt einen Timer.

Das Smart Home automatisieren: Mit einem optionalen Bluetooth-Gateway lassen sich auch andere

kompatible Geräte mit der App koppeln und steuert alles zentral – direkt über das Smartphone! Die Geräte

lassen sich sogar miteinander vernetzten: Beispielsweise lässt man den LED-Spot einschalten, wenn die

Überwachungskamera eine Bewegung registriert.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per

entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Lifeund

Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per

automatischer Funktionen!

– Zur stimmungsvollen Beleuchtung rund ums Haus: sorgt für mehr Sicherheit im Dunkeln

– Kostensparende Stromversorgung per Solar-Panel: ohne Steckdose und Kabel überall flexibel

aufstellen oder befestigen

– Anpassbare Lichtfarbe: RGB-LED (rot, grün, blau für 16 Mio. Farbtöne) und CCT-LED (warm- bis tageslichtweiß)

– Befestigung per Wandmontage oder per Erdspieß im Boden

– Flexible Ausrichtung: Spot neigbar

– Helligkeits-Sensor: Schaltet sich bei Dunkelheit automatisch ein

– Helligkeit: 100 Lumen

– Bluetooth für kabellose Verbindung zu Smartphone und Tablet-PC

– Mesh-Funktion: mehrere LED-Spots zur Reichweitenverlängerung per Bluetooth koppelbar

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: zum stufenlosen Steuern von Lichtfarbe, Helligkeit

und zum Setzen von Timern

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum

Einschalten des Lichts bei Aktivierung der Überwachungs-Kamera u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch

zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Per optionalem Gateway auch weltweit steuerbar (bitte dazu bestellen)

– Wetterfestes Gehäuse: IP65

– Stromversorgung: integrierter Lithium-Ion-Akku mit 2.200 mAh für bis zu 4 Stunden Leuchtdauer, lädt per Solar-Panel

– Maße: 145 x 360 x 106 mm, Gewicht: 325 g

– Solar-LED-Spot inklusive 2in1-Wandhalterung und Erdspieß, Montagematerial und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107408387

Preis: 25,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8356-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8356-3322.shtml

Auch als 2er-, 4er- und 6er-Set erhältlich:

Luminea Home Control 2er-Set smarte Solar-Spots, RGB-CCT-LED, 100 lm, 2.200 mAh, 1 Watt, IP65

Luminea Home Control 4er-Set smarte Solar-Spots, RGB-CCT-LED, 100 lm, 2.200 mAh, 1 Watt, IP65

Luminea Home Control 6er-Set smarte Solar-Spots, RGB-CCT-LED, 100 lm, 2.200 mAh, 1 Watt, IP65

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/aTaodoktBaXNjBm

