Luminea Home Control Wetterfester WLAN-Licht-Sensor

Smarte Lampen & Geräte einfach nach Helle steuern

– Erkennt Licht und Dämmerung automatisch

– Aktualisiert Lux-Wert automatisch im 5 Minuten-Intervall auf der App

– Mit Smart-Szenen andere ELESION-Geräte steuern

– Auslöse-Helligkeit für smarte Automationen lux-genau per App programmierbar

– Wetterfestes Gehäuse: Für den Außenbereich geeignet

Licht-Sensor für das Smart-Home: Ist der Licht- und Dämmerungssensor per WLAN mit der kostenlosen App verbunden, schaltet man andere smarte Geräte wie LED-Leuchten, Ventilatoren u.v.m. ganz einfach abhängig von der Tageshelligkeit ein und aus!

Genau im richtigen Moment: Der Sensor von Luminea Home Control misst alle 5 Minuten die Helligkeit der Umgebung und sendet den Wert dann auf die App. So geht z.B. das Licht nicht zu früh an und man sitzt auch nie im Dunkeln!

Wetterfestes Gehäuse: Der Sensor kann auch draußen installiert werden, um zum Beispiel das Rollo ab einer bestimmten Helligkeit hoch oder im Sommer herunter zu fahren!

– WLAN-Licht- und Dämmerungssensor: schaltet in der App verbundene LED-Leuchten, Ventilator, Steckdosen u.v.m. nach Umgebungs-Helligkeit ein und aus

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App “Elesion” für iOS und Android

– Smarte Automationen lux-genau programmierbar, z.B. zum Einschalten des Lichts oder zum Hochfahren des Rollos ab einer bestimmten Helligkeit u.v.m.

– Misst alle 5 Min. die Helligkeit und übermittelt den Wert in Lux an die App

– Unterscheidet zwischen Licht und Dämmerung

– Wetterfestes Gehäuse: IP55

– Farbe: weiß

– Stromversorgung: 3 Batterien Typ AAA / Micro für bis zu 4 Monate Laufzeit (bitte dazu bestellen)

– Maße: 70 x 70 x 29 mm, Gewicht: 75 g

– Helligkeits-Sensor inklusive doppelseitigem Klebeband, Montagematerial und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107381345

Preis: 19,95 EUR

Bestell-Nr. NX-4679-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4679-3103.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/kghJmhtN

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.