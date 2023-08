Luminea Home Control WLAN-Gartenstrahler, IP65

Ideal zur smarten Beleuchtung von Pflanzen, Bäumen, Beeten, Wegen u.v.m.

– RGB-CCT-LEDs für 16 Mio. Farben und warm- bis tageslichtweißes Licht

– Lichtfarbe und Helligkeit einstellbar per App

– Wetterfestes Metallgehäuse: IP65

– Extralanges Anschlusskabel für flexible Aufstellungsmöglichkeiten: 6 Meter

– Kostenlose App ELESION für weltweiten Zugriff, Licht-Steuerung, Timer und mehr

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Den Garten erstrahlen lassen – ob Pflanzen, Beete oder Wege: Mit den WLAN-Gartenstrahlern mit RGT-CCTLEDs

von Luminea Home Control setzt man seinen Garten gekonnt in Szene. Einfach aus 16 Millionen

Farben oder warm- bis tageslichtweißem Licht auswählen. Dank Erdspieß kann man das Highlight

punktgenau setzen.

Entschärft Stolperfallen: Die Strahler leuchten bis zu 520 Lumen hell. So tappt man nicht mehr im Dunkeln

auf dem Weg ums Haus, zur Garage oder zu der Haustür.

Per App „ELESION“ die Kontrolle behalten – auch weltweit: Alle Funktionen lassen sich direkt auf dem

Display des Smartphones und Tablet-PCs steuern und beispielsweise setzt man einen Timer für Licht ganz

automatisch.

Steuerbar auch per Sprachbefehl: In wenigen Schritten richtet man Siri, Alexa und den Google Assistant für

den Gartenstrahler ein. Schon dimmt man z.B. das Licht mit einer einfachen Anweisung.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per

entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Lifeund

Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per

automatischer Funktionen!

– Ideal zur Beleuchtung von Pflanzen, Bäumen, Beeten, Wegen u.v.m.

– RGB-LEDs: in Rot, Grün und Blau für bis zu 16 Mio. Farben

– CCT-LEDs: für Licht in Warmweiß (2700 K) bis Tageslichtweiß (5000 K)

– Dimmbare Helligkeit: bis 520 lm

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: zum Steuern von Lichtfarbe und Helligkeit, auch per Timer

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Gartenstrahler per Amazon Echo, Google Home

und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl ein- und ausschalten

– Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per

iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum

Einschalten der Strahler bei Aktivierung einer Überwachungs-Kamera u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch

zu einem Smart-Home-System kombiniert werden

– Abstrahlwinkel: 70°

– Sicherer Stand und perfekte Ausrichtung dank justierbarem Erdspieß

– Wetterfester Strahler: IP65, spritzwassergeschützer Netzstecker: IP44

– Leistungsaufnahme: 7 W

– Gehäuse-Material: Metall

– Stromversorgung: 230 Volt

– Extralanges Anschlusskabel: 6 m

– Maße: je 23,2 x 14 x 6,6 cm, Gewicht: 733 g

– Gartenstrahler inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107411738

Preis: 33,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5230-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5230-3316.shtml

Auch als 3er-Set erhältlich:

Luminea Home Control 3er-Set WLAN-Gartenstrahler, RGB & CCT, 7 Watt, 520 lm, IP65, App

Preis: 89,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5384-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5384-3316.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/yYNsHTaBs6KTGJL

