Luminea Home Control WLAN-Steckdose SF-540.mat

Matter-kompatibel: Ein Gerät auch über verschiedene Smarthome-Apps steuern

– Matter-zertifiziert: in verschiedene Smarthome-Systeme & -Apps einbindbar

– Steuerbar per Alexa, Google Assistant und Siri, HomeKit-kompatibel

– Integrierter Energiekostenmesser per ELESION- und Tuya-kompatibler App

– Kostenlose App „ELESION“ für weltweite Steuerung, Zeitschaltuhr-Funktion & mehr

– Abwesenheits-Modus: täuscht z.B. bei Urlaub die Anwesenheit vor Belastbar

bis 3.680 W / 16 A

Steuerung von Elektrogeräten per Smartphone: Angeschlossene Geräte lassen sich mit der Matter-zertifizierten WLAN-Steckdose mit Stromverbrauchs-Messung von Luminea Home Control bequem per App über das Smartphone steuern, auch aus der Ferne.

Kompatibilität mit verschiedenen Smarthome-Systemen: Die Matter-Zertifizierung ermöglicht die Integration der Steckdose in verschiedene Smarthome-Systeme und Apps unterschiedlicher Hersteller, sofern diese ebenfalls Matter-kompatibel sind. Dabei ist auch eine parallele Nutzung in mehreren Systemen möglich. So können die Grundfunktionen der Steckdose gleichzeitig in verschiedenen Smarthome-Umgebungen genutzt werden.

Steuerung per Sprachbefehl: In wenigen Schritten lassen sich Siri, Alexa und der Google Assistant für die WLAN-Steckdose einrichten. Angeschlossene Geräte können dann bequem per Sprachbefehl ein- und ausgeschaltet werden.

Erfassung des Stromverbrauchs: Der Stromverbrauch der angeschlossenen Geräte wird über die ELESION- und Tuya-kompatible App überwacht. Die App protokolliert kontinuierlich den Stromfluss durch die Steckdose und ermöglicht so die Identifizierung von Stromfressern im Haushalt.

Weltweit volle Kontrolle: Alle Funktionen der Steckdose können über ein mobiles Gerät gesteuert werden. Über eine Zeitschaltfunktion lässt sich festlegen, wann die Steckdose Strom liefert. So kann zum Beispiel abends das Licht im Flur eingeschaltet werden. Eine spontane Steuerung der Steckdose ist ebenfalls möglich.

Automatisierung im Smart Home: Über die App können weitere kompatible Geräte gekoppelt und zentral gesteuert werden. Auch eine Vernetzung der Geräte untereinander ist möglich, so dass beispielsweise eine Leuchte automatisch eingeschaltet wird, wenn eine Überwachungskamera eine Bewegung registriert.

Integration in bestehende Smart-Life- und Tuya-Systeme: Bereits im Haushalt vorhandene Smart-Home-Geräte, die über eine entsprechende App gesteuert werden, können ebenfalls eingebunden werden. Die ELESION-Geräte sind mit Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel und können auf Wunsch gemeinsam gesteuert werden, auch über automatische Funktionen.

– Matter-zertifiziert: Dieser Verbindungsstandard für das Smarthome sorgt dafür, dass ein

Gerät herstellerübergreifend in verschiedenen Smarthome-Systemen und -Apps

funktioniert. So lassen sich Geräte unterschiedlicher Hersteller miteinander in einem

System kombinieren oder ein Gerät von verschiedenen Systemen aus steuern, auch

parallel.

– Matter legt dabei Grundfunktionen fest, die in allen Systemen funktionieren. Darüber

hinaus kann es weitere, App-/System-spezifische Funktionen geben.

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: zum Ein- und Ausschalten, für Timer,

Zeitschaltuhr-Funktion und Strom-Messung

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Steckdose per Amazon Echo, Google

Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl ein- und ausschalten

– Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind

direkt per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

– Kompatibel mit Apple HomeKit

– Energiekosten-Messung per ELESION- und Tuya-kompatibler App, misst Stromverbrauch

zuverlässig ab einem Verbrauch von 5 Watt

– Abwesenheits-Modus: automatisches Ein- und Asschalten z.B. einer angeschlossenen

Leuchte zum Vortäuschen von Anwesenheit

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte

gleichzeitig, zum Einschalten der Steckdosen-Stromversorgung bei Aktivierung einer

Überwachungs-Kamera u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können

auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Einfaches Einrichten per QR-Code

– Auch manuelles Ein/Aus-Schalten direkt an der Steckdose möglich

Stromversorgung: 230 Volt

– Steckdose belastbar bis 3.680 Watt (16 A)

– Maße: 52 x 52 x 82 mm, Gewicht: 85 g

– WLAN-Steckdose SF-540.mat inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107434980

Preis: 16,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5599-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5599-3102.shtml

Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:

Luminea Home Control 2er-Set WLAN-Steckdose SF-540.mat, Matter-zertifiziert, Energiekostenmesser, 16 A

Luminea Home Control 4er-Set WLAN-Steckdose SF-540.mat, Matter-zertifiziert, Energiekostenmesser, 16 A

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/jW7sqxaeR2byNoy

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



https://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.