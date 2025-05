Luminea Home Control WLAN-Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor

Temperatur und Luftfeuchtigkeit per App überwachen

Der WLAN-Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor von Luminia Home Control zeigt die präzise Temperatur und Luftfeuchtigkeit entweder direkt auf seinem Display oder auf dem Smartphone in Echtzeit an.

Per ELESION App kann der Sensor weltweit mit einem Smartphone verbunden werden, um die Genauigkeit der Messungen anzupassen und individuelle Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsgrenzwerte festzulegen. Die Steuerung per Sprachbefehl über Siri, Alexa oder Google Assistant ist schnell eingerichtet.

Durch die nahtlose Integration des Sensors in das bestehende Smarthome kann das Raumklima durch andere Smarthome-Produkte auf Basis der gemessenen Daten automatisch geregelt werden.

Der Sensor verbindet sich mit dem vorhandenen Smart-Life und Tuya System – bereits bestehende Smarthome-Umgebungen können damit erweitert werden, um gemeinsam mit anderen Geräten über automatisierte Routinen gesteuert zu werden.

– Mit Display zum Ablesen der aktuellen Messdaten direkt am Sensor

– Temperatur-Messbereich: -9,9 bis +60 °C

– Messbereich relative Luftfeuchtigkeit: 0 bis 100 %

– Datenspeicher für bis zu 12 Wochen

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802,11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: für weltweite Daten-Auswertung und Warnung bei Über- oder Unterschreiten von definierbaren Grenzwerten sowie bei niedrigem Batteriestand

– Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Ein- und Ausschalten Ihrer Klimaanlage oder Heizung in Abhängigkeit von der Temperatur, zum Ein- und Ausschalten eines Entfeuchters in Abhängigkeit von der Luftfeuchtigkeit

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Messwerte per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl abfragen

– Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Farbe: weiß

– Stromversorgung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

– Maße: 73 x 29 x 23 mm, Gewicht: 25,4 g

– Temperatur- & Luftfeuchtigkeitssensor inklusive Umhängeband, Klebepad und deutscher Anleitung

Der Luminea Home Control WLAN-Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor ist bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-7785 zum Preis von 12,99 Euro erhältlich.

Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:

Luminea Home Control 2er-Set WLAN-Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor mit Display, App

Preis: 22,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7793

Luminea Home Control 4er-Set WLAN-Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor mit Display, App

Preis: 43,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7794

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/qWsq2B7kjaRbdxy

