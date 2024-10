Luminea Home Control WLAN-Temperatur-und Luftfeuchtigkeitssensor

Das Raumklima immer im Blick – auch per Smartphone-App

– Datenlogger speichert Messdaten für 12 Monate

– 3-stufige Komfort-Anzeige: zeigt optimale Luftfeuchtigkeit

– Hochwertiger Schweizer Sensor für präzise Messdaten

– Mit Uhrzeit-Anzeige

– Mobil einsetzbar dank Batteriebetrieb mit bis zu 6 Monaten Laufzeit

– Kompatibel zu ELESION, Amazon Alexa und Google Assistant

Der WLAN-Temperatur- & Luftfeuchtigkeits-Sensor mit App-Auswertung von Luminea Home Control misst und speichert die wichtigsten Daten zu Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Die Überwachung erfolgt bequem über eine App, so dass ein ständiger Überblick über das Raumklima gewährleistet ist.

Bei Überschreitung definierter Grenzwerte, beispielsweise bei Gefahr von Frostschäden, erfolgt eine automatische Benachrichtigung über die App. Dies ermöglicht ein schnelles Eingreifen, um negative Auswirkungen auf das Raumklima zu vermeiden.

Das Hygrometer verfügt über eine Komfortzonenanzeige, die auf einen Blick erkennen lässt, ob die Raumluft zu feucht, zu trocken oder im idealen Bereich ist.

Dank Batteriebetrieb und kabelloser WLAN-Verbindung ist der Sensor flexibel in jedem Raum einsetzbar. So ist eine Überwachung des Raumklimas in verschiedenen Räumen ohne aufwändige Installation möglich.

Die Kompatibilität mit den Systemen Smart Life und Tuya ermöglicht die Integration in bestehende Smarthome-Anwendungen. So können alle Geräte gemeinsam gesteuert und mit automatischen Funktionen verknüpft werden.

– Thermometer und Hygrometer: sammelt Daten für 12 Monate

– Übersichtliches Display mit Hintergrundbeleuchtung: zeigt Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Uhrzeit

– 3-stufige Raumklima-Komfortanzeige

– Hochwertiger Schweizer-„Sensirion“-Sensor für präzise Messwerte

– Benachrichtigungs-Funktion beim Über- und Unterschreiten von Messwerten, mit einstellbaren Temperatur- oder Feuchtigkeitsgrenzen

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: zum Anzeigen von aktuellen Messwerten, mit 12-monatiger Daten-Historie

– Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Temperatuir-abhängigen Einschalten eines Klimagerätes u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Stromversorgung: 3 Batterien Typ AAA / Micro für bis zu 6 Monate Laufzeit (bitte dazu bestellen)

– Maße: 67 x 65 x 23 mm, Gewicht: 94 g

– Sensor inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107438247

