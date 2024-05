Lunartec Akku-LED-Tischleuchten-Aufsatz für Flaschen, RGBW

Stimmungsvolles Licht in warmweiß oder Wunschfarbe

– Passend für alle gängigen Flaschengrößen

– Einstellbare Lichtfarbe: RGBW-LEDs für 16 Mio. Farbtöne und warmweißes Licht

– Für innen und den geschützten Außenbereich geeignet: IP44

– Ausdauernder Li-Ion-Akku mit 3.600 mAh für bis zu 6 Stunden Leuchtdauer

– Komfortable Touchbedienung

Stilvolles Flaschen-Upcycling: Herkömmliche Flaschen lassen sich im Handumdrehen in stilvolle

Tischlampen verwandeln. So entsteht stimmungsvolles Licht im Innen- und Außenbereich, ideal für

Terrassen, Balkone etc.

Einstellbare Lichtfarbe: Die Lichtfarbe des Akku-Tischleuten-Aufsatzes für Flaschen von Lunartec kann

über eine komfortable Touch-Bedienung individuell eingestellt werden, ob warmweiß oder eine Farbe

nach persönlichem Geschmack.

Kein Stromanschluss erforderlich: Der langlebige Akku bietet eine Leuchtdauer von bis zu 6 Stunden.

Ist der Akku leer, kann er einfach per USB aufgeladen werden.

– Passend für alle gängigen Flaschengrößen: einfach in den Flaschenhals einstecken

– Einstellbare Lichtfarbe: RGBW-LEDs für 16 Mio. Farbtöne und warmweißes Licht (3000 K)

– Helligkeit: bis zu 200 Lumen, dimmbar

– Ideal für innen und geschützte Außenbereiche wie Terrassen und Balkone

– Moderne Touchbedienung

– Spritzwassergeschützt: IP44

– Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 3.600 mAh für bis zu 6 Stunden Leuchtdauer, lädt

per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße (Ø x H): 115 x 145 mm, Gewicht: 235 g

– Akku-Tischleuchten-Aufsatz inklusive USB-Ladekabel (USB-A auf USB-C) und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107429634

Preis: 24,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7527-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7527-3331.shtml

Auch als 2er-Set erhältlich:

Lunartec 2er-Set Akku-LED-Tischleuchten-Aufsätze für Flaschen, RGBW

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/FfF6oPry9eMbNJM

