Lunartec Höhenverstellbare Vollspektrum-LED-Pflanzenlampe

Gesunder Pflanzenwuchs durch optimale Beleuchtung

– Födert Keimung, Wachstum und Blüte mit 48 LED-Vollspektrum-Licht

– Höhenverstellbar von 20 bis 65 cm für Anpassung an Pflanzenhöhe

– Kopf um 180° drehbar für ideale Ausleuchtung

– Stromversorgung per USB-A-Anschluss – überall flexibel einsetzbar

– 3 Lichtmodi und 10 Dimm-Stufen einstellbar

– Integrierter Timer schaltet das Licht automatisch aus

Vollspektrum-Licht für alle Wachstumsphasen: Die Pflanzenlampe von Lunartec verfügt über 48 LEDs, die ein vollständiges Farbspektrum abdecken. Das Licht umfasst sowohl den Blau- als auch den Rotlichtbereich und unterstützt damit Keimung, Blattwachstum und Blütenbildung. Kräuter, Sukkulenten und Zimmerpflanzen erhalten so ganzjährig optimale Lichtbedingungen.

Drei Lichtmodi und zehn Helligkeitsstufen: Das Gerät bietet drei verschiedene Lichtmodi, die sich je nach Pflanzentyp und Wachstumsphase auswählen lassen – von der Keimung bis zur Blüte. Zehn fein justierbare Helligkeitsstufen ermöglichen die präzise Anpassung der Lichtintensität an Tageszeit und Pflanzenbedarf. Die Lampe eignet sich für den Einsatz auf Fensterbänken, Regalen oder Sideboards.

Stufenlos höhenverstellbarer Ständer: Der Ständer lässt sich stufenlos in der Höhe verstellen und richtet das Licht gezielt auf kleine Stecklinge oder ausgewachsene Pflanzen aus. Die ausziehbare Konstruktion ermöglicht flexible Anwendungen ohne Umbauten.

Automatische Beleuchtung per Timer: Ein integrierter Auto-Timer mit drei wählbaren Intervallen sorgt für die zuverlässige Lichtversorgung der Pflanzen. Nach einmaliger Einstellung erfolgt die Beleuchtung automatisch.

– Ideal geeignet für Sukkulenten, Kräuter und Zimmerpflanzen

– Höhe einstellbar: von 20 bis 65 cm

– Kopf um 180° drehbar

– Helligkeit in 10 Stufen dimmbar

– Ausschalt-Timer: 3, 9 oder 12 Stunden

– 3 Beleuchtungs-Modi: weiß, rot und blau, Vollspektrum

– Vollspektrum: 5.000 K (weiß), 620 bis 660 nm (rot), 420 bis 460 nm (blau)

– Leistungsaufnahme: 8 Watt

– Stromversorgung: per USB-A (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 29 x 9 x 1,5 cm, Gewicht: 370 g

– Vollspektrum-LED-Pflanzenlampe inklusive deutscher Anleitung

Die Lunartec Höhenverstellbare Vollspektrum-LED-Pflanzenlampe mit 48 LEDs ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-8024-625 zum Preis von 8,90 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:

Lunartec 2er-Set Höhenverstellbare Vollspektrum-LED-Pflanzenlampe mit 48 LEDs

Preis: 13,99 EUR

Bestell-Nr.: JX-9045-625

Lunartec 4er-Set Höhenverstellbare Vollspektrum-LED-Pflanzenlampe mit 48 LEDs

Preis: 29,99 EUR

Bestell-Nr.: JX-9046-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/YqeDrxq4TMPGC7B

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



https://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.