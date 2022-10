Lunartec Lampenfassung E27 mit 360°-Mikrowellen-Radar-Bewegungsmelder

Das Licht schaltet automatisch ein, solange jemand anwesend ist

– Ideal für Deckenlampen, Garagen, Lagerräume u.v.m.

– Registriert Bewegungen sogar durch dünne Wände

– Wird direkt in die Lampenfassung eingeschraubt

– Einstellung individuell wählbar

Licht genau dann, wenn man es braucht: Diesen dezenten Radar-Bewegungssensor von Lunartec schraubt man direkt in die Lampenfassung und das Leuchtmittel einfach obendrauf. So hat man beispielsweise in der Garage Licht, sobald man das Tor öffnet. Ganz ohne den Schalter im Dunkeln suchen zu müssen!

Stellt alle Standard-Bewegungsmelder in den Schatten: Der Melder arbeitet mit Radar und registriert Bewegungen auch in verwinkelten Ecken im Haus, durch Milchglas und sogar hinter dünnen Wänden – ideal also für die Nachrüstung bestehender Beleuchtung, in Lampenschirmen u.v.m.!

Individuell einstellbar: Die Reichweite des Bewegungsmelders lässt sich frei zwischen 3 und 7 Metern wählen. Ebenso regelt man die Leuchtdauer stufenlos von 15 Sekunden bis 5 Minuten. So kombiniert man dezent Sicherheit, Komfort und Stromersparnis!

– Radar-Bewegungsmelder mit E27-Gewinde auf E27-Lampenfassung

– Für Lampen mit bis zu 60 Watt und Energiesparlampen bis 20 Watt geeignet

– Ideal geeignet für Deckenlampen, Garagen, Lagerräume u.v.m.

– Mikrowellen-Radar-Bewegungssensor: durchdringt sogar dünne Wände

– Unauffällig: wird direkt in die Leuchte integriert

– Individuell einstellbare Leuchtdauer: 15 Sekunden bis 5 Minuten

– Reichweite Bewegungssensor: einstellbar von 3 bis 7 Meter

– Erfassungswinkel: 360°

– Dämmerungssensor aktiviert Bewegungssensor bei Licht mit weniger als 3 Lux

– Maße (Ø x H): 69 x 108 mm, Gewicht: 89 g

– E27-Lampenfassung inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107386968

Preis: 12,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8036-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8036-3309.shtml

Auch als 3er-Set erhältlich:

Lunartec 3er-Set Lampenfassungen E27 mit 360°-Mikrowellen-Radar-Bewegungsmelder

Preis: 32,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8090-625

Presseinformationen mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/Aej8sT3LmRmMEXk

