Lunartec LED-Lupenleuchte

Optimales Licht und starke Vergrößerung für präzise Arbeiten
– Extra-helle LED-Leuchte mit 84 LED und 500 Lumen
– 10-fache Vergrößerung für detailreiche und präzise Arbeiten
– Lichtfarbe (CCT) einstellbar: 3.000 – 6.500 K, dimmbar mit 10 Helligkeitsstufen
– Schwenkarm: bis zu 48 cm ausziehbar, bis zu 225 ° nach oben/unten schwenkbar
– Wahlweise Aufstellung per Standfuß oder Montage per Tischklemme
– Stabile Metall-Tischklemme für Tischplatten mit bis zu 5,5 cm Stärke
Lupenleuchte mit 10-facher Vergrößerung: Die LED-Lupenleuchte von Lunartec vereint Schreibtischleuchte und Lupe in einem Gerät. Die 10-fache Vergrößerung mit kristallklarem Linsensystem ermöglicht eine gestochen scharfe Sicht auf feinste Details – ob beim Modellbau, bei Handarbeiten oder beim Lesen von Kleingedrucktem.
Flexible Lichtsteuerung: Fünf einstellbare Lichtfarben von warmweiß bis tageslichtähnlich sowie eine stufenlose Dimmfunktion mit bis zu 500 Lumen ermöglichen eine individuelle Anpassung an unterschiedliche Sehaufgaben und Lichtverhältnisse – für blendfreies, augenschonendes Arbeiten.
Zwei Befestigungsmöglichkeiten: Der mitgelieferte 2-in-1-Sockel bietet wahlweise eine Tischklemme für festen Halt an der Arbeitsfläche oder einen Standfuß für den mobilen Einsatz – flexibel nutzbar auf Nähtisch, Werkbank oder Schreibtisch.
Energieeffiziente LED-Technik: Die integrierte LED-Einheit sorgt für gleichmäßige, schattenfreie Ausleuchtung im gesamten Sichtbereich, überzeugt durch hohe Energieeffizienz und lange Lebensdauer.
Ergonomische Schwanenhalskonstruktion: Der robuste Schwanenhals ermöglicht eine exakte und rutschfeste Ausrichtung der Linse – das entlastet Nacken und Augen, besonders bei längeren Arbeitseinsätzen.
– Vielseitig einsetzbare LED-Lupenleuchte
– Verwendbar als Lupe für perfekte Sicht auf feinste Details: ideal für elektronische Lötarbeiten, Modellbau, filigrane Handarbeiten, Reparaturen oder zur Vergrößerung von Kleingedrucktem
– Auch verwendbar als klassische Schreibtischbeleuchtung
– 10-fache Vergrößerung für detailreiches Arbeiten
– Hochwertiges Lupenglas mit 11 cm Ø
– 84 CCT-LEDs für optimale Ausleuchtung: 500 Lumen hell
– 10-stufig dimmbares Licht: für exaktes Licht nach Bedarf
– Einstellbare Farbtemperatur in 5 Stufen: 3.000 bis 6.500 K (warmweiß bis tageslichtweiß)
– Flexibler Gelenkarm: lässt sich exakt nach Bedarf ausrichten
– Einfache Bedienung direkt an der Lupenleuchte: ein/aus, Helligkeit, Lichtfarbe
– Aufklappbare Schutzabdeckung über dem Lupenglas: schützt vor Staub, Schmutz und Beschädigung
– Flexible Montage: per Klemme an der Tischplatte oder mit Standfuß zum einfachen Aufstellen
– Leistungsaufnahme: nur 5 Watt
– Stromversorgung: per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)
– Maße: 30 x 16 x 16 cm, Gewicht: ca. 2 kg
– LED-Lupenleuchte inklusive flexiblem Schwenkarm, rundem Tischfuß, Metallklemme zur Tischmontage, Reinigungstuch, USB-Stromkabel und deutscher Anleitung
Die Lunartec LED-Lupenleuchte, 10-fach, CCT, 500 lm, dimmbar, Tischklemme/Standfuß ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-3899-625 zum Preis von 32,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.
Auch als 2er-Set erhältlich:
Lunartec 2er-Set LED-Lupenleuchte, 10-fach, CCT, 500 lm, Tischklemme/Standfuß
Preis: 57,99 EUR
Bestell-Nr. ZX-3927-625
Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/B6JpPDX534Ye3T7
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