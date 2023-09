Lunartec Solar-Deko-Gießkanne mit LED-Beleuchtung

Leuchtender Hingucker für Garten, Terrasse, Balkon & Co.

– Zauberhafte Dekoration mit 6 LED-Leuchtsträngen

– Stromversorgung per kostenloser Sonnenenergie

– Dämmerungssensor: schaltet Licht bei Einbruch der Dunkelheit automatisch ein

– Spritzwassergeschützt: IP44

– Mit Ein/Aus-Knopf

– Einfache Montage

Verschönert den Außenbereich: Die Solar-Deko-Gießkanne mit Dämmerungssensor von Lunartec sorgt im

Beet, auf dem Rasen und an vielen weiteren Plätzen im Garten für ein märchenhaftes Flair. Die

Leuchtstränge platziert man ganz einfach so, wie es am besten gefällt.

Mit Dämmerungssensor: Das LED-Licht schaltet sich bei Einbruch der Dunkelheit automatisch ein und

leuchtet bis zu 8 Stunden lang. Wenn man das Licht schon eher ausschalten möchte, ist das dank dem Ein/

Aus-Knopf an der Gießkanne auch gar kein Problem.

Keine Extrakosten: Die Solar-Deko-Gießkanne und deren Stränge erleuchten in einem warmweißen Licht.

Für die Beleuchtung fallen dank der Nutzung von Strom aus kostenloser Sonnenenergie keine Kosten an.

– Solar-Deko-Gießkanne mit LED-Beleuchtung

– Ideal für Garten, Beet, Kübel & Co

– Mit Solarpanel für Strom aus kostenloser Sonnenenergie

– 6 Leuchtstränge mit je 36 LEDs und 1 LED in der Gießkanne

– Mit Ein/Aus-Knopf

– Dämmerungssensor schaltet die LED-Beleuchtung automatisch ein

– Inklusive Erdspieß für sicheren Halt

– Wetterfest: IP44

– Lichtfarbe: Warmweiß

– Leuchtdauer: 6 bis 8 Stunden

– Stromversorgung: 2 integrierte Batterien Typ AA, 1,5 Volt, 600 mAh, laden per Solarpanel

– Farbe Gießkanne: Kupfer

– Material Gießkanne: Metall

– Länge Leuchtstrang: je 55 cm

– Maße: Gießkanne: 23 x 17 x 9,5 cm, Solarpanel: 4 x 4 cm, Höhe (ohne Bodenstück vom Erdspieß): 70 cm

– Solar-Deko-Gießkanne inklusive Erdspieß (4-teilig) und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107407885

Preis: 21,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-6340-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX6340-3331.shtml

Auch als 2er- und 4er Set erhältlich:

Lunartec 2er Set Solar-Deko-Gießkanne mit LED Beleuchtung und Dämmerungssensor

Lunartec 4er Set Solar-Deko-Gießkanne mit LED Beleuchtung und Dämmerungssensor

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/bq8RrXNmSriK2ZM

