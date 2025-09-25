LUOX Energy startet automatische Abregelung bei negativen Börsenstrompreisen – Höhere Einnahmen für Anlagenbetreiber:innen

Ab dem 1. Oktober 2025 schützt die neue automatische Abregelung von LUOX Energy Anlagenbetreiber:innen vor Verlusten bei negativen Börsenstrompreisen und steigert ihre Erlöse.

Finanzielle Verluste bei negativen Preisen vermeiden

Sinken die Börsenstrompreise unter null, hat das direkte finanzielle Folgen: Betreiber:innen von Neuanlagen (Inbetriebnahme ab dem 25. Februar 2025) verlieren in diesen Zeiträumen gemäß §51 EEG den Anspruch auf die Marktprämie. Gleichzeitig wird der eingespeiste Strom mit einem negativen Preis bewertet – und verursacht damit statt Einnahmen konkrete Kosten.

Mit der automatischen Abregelung werden genau diese Einbußen verhindert: LUOX Energy regelt die Einspeisung in Phasen negativer Strompreise automatisch herunter – ohne manuelles Eingreifen und ohne Zusatzkosten. So lassen sich Ertragsverluste effektiv vermeiden.

Signifikante Erlössteigerung in sonnenreichen Monaten

Eine interne Analyse auf Basis realer Einspeisedaten zeigt: In Monaten mit hoher Stromerzeugung aus Solar- und Windkraftanlagen, wie von April bis Juni, kann die preisbasierte Abregelung durch LUOX Direktvermarktung bis zu 35 Prozent zusätzliche Erlöse ermöglichen.

Für Neuanlagen mit Inbetriebnahme-Datum nach dem 25. Februar 2025 wird die automatische Funktion unmittelbar als neuer Standard zum Einsatz kommen. Auch für Bestandsanlagen bietet LUOX Energy die Abregelung auf individuelle Nachfrage hin an – inklusive einstellbarem Grenzpreis.

Direktvermarktung mit Börsenpreisen als Voraussetzung

Die automatische Abregelung bringt Anlagenbetreiber:innen nur in der Direktvermarktung zu viertelstündlichen Börsenstrompreisen finanzielle Vorteile. Denn nur durch die präzise Abrechnung zu aktuellen Börsenpreisen lassen sich Kosten in Zeitfenstern mit negativen Strompreisen umgehen. LUOX Energy setzt dabei auf maximale Transparenz: Die durch die Abregelung erzielten Mehrerlöse kommen direkt den Betreiber:innen zugute – ohne versteckte Aufschläge oder Margen.

Anders ist es in der Direktvermarktung zum monatlichen Marktwert, bei der sich negative Preisen in vollem Umfang auf die Vergütung auswirken – unabhängig vom Zeitpunkt der Einspeisung.

Wichtiger Schritt in Richtung flexible Energiewirtschaft

Mit der Einführung der automatischen Abregelung reagiert LUOX Energy auf die zunehmende Volatilität am Strommarkt – und macht erneuerbare Anlagen fit für eine flexiblere Energiewirtschaft. Die Lösung funktioniert vollständig automatisiert, ist kostenfrei in der LUOX Direktvermarktung enthalten und leistet einen aktiven Beitrag zur Netzstabilität.

Über LUOX Energy

Als Endkundenmarke der Lumenaza GmbH bündelt LUOX Energy mehr als 12 Jahre Erfahrung in der Stromvermarktung aus erneuerbaren Energien und ermöglicht es Kund:innen, wirtschaftlich von Preisschwankungen am Strommarkt zu profitieren. Mit LUOX Direktvermarktung verkaufen Anlagenbetreiber:innen ihren erneuerbaren Strom aus Photovoltaik, Windkraft, Biogas und Wasserkraft gewinnbringend zum Börsenstrompreis – bei minimalen Kosten und transparenten Konditionen. Mit dem dynamischen Stromtarif LUOX Dynamisch nutzen unsere Stromkund:innen Zeitfenster, in denen der Börsenpreis günstig ist, um ihre Energiekosten zu senken. Unser gemeinsames Ziel: Eine Zukunft, die auf 100 % grüner Energie basiert. Für die Menschen. Für den Planeten.

Die Berliner Lumenaza GmbH entwickelt seit 2013 eine modulare Energie-Softwareplattform, mit der Versorger dezentrale, grüne Stromangebote effizient vermarkten können. Unter der Marke LUOX Energy bietet das Unternehmen seit 2024 auch eigene Endkundenprodukte an – darunter ein dynamischer Stromtarif und die Direktvermarktung von Ökostrom. LUOX steht für digitale, transparente und klimafreundliche Energieversorgung ohne lange Vertragsbindung.

