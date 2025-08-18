Lusivio Systems und NAS conception schließen Partnerschaft zur exklusiven Vermarktung von Business Central AddOn für Juweliere

Die Lusivio Systems GmbH und die NAS conception GmbH geben ihre strategische Zusammenarbeit im Bereich branchenspezifischer ERP-Lösungen bekannt. Ziel der Partnerschaft ist die exklusive Vermarktung und Implementierung eines spezialisierten AddOn-Moduls für Microsoft Dynamics 365 Business Central, das gezielt auf die Anforderungen von Juwelieren zugeschnitten ist.

Im Rahmen der Vereinbarung wird NAS conception GmbH als exklusiver Vertriebs- und Implementierungspartner des AddOns auftreten und die Einführung sowie Betreuung bei Kunden übernehmen. Die Lusivio Systems GmbH, die über langjährige Branchenerfahrung im Juwelierwesen verfügt, ist für die Entwicklung des Moduls verantwortlich und wird weiterhin als Innovations- und Entwicklungspartner agieren.

„Mit NAS conception gewinnen wir einen erfahrenen und zuverlässigen Partner, der unsere Lösung mit fundiertem technischem Know-how und starkem Kundenfokus in den Markt bringt“, sagt Christopher Knopp [CEO, Lusivio Systems]. „Unsere tiefgehende Kenntnis der Branche und der Zugang zu den relevanten Marktteilnehmern bilden gemeinsam mit der Implementierungskompetenz von NAS conception ein starkes Fundament.“

Auch Nico Straub, Geschäftsführer der NAS conception GmbH zeigt sich erfreut: „Das von Lusivio entwickelte AddOn schließt eine echte Lücke im ERP-Umfeld für Juweliere. Wir freuen uns, diese Lösung exklusiv vertreiben und umsetzen zu dürfen.“

Über Lusivio Systems GmbH:

Die Lusivio Systems GmbH ist ein spezialisierter Anbieter von IT-Lösungen mit Fokus auf branchenspezifische Entwicklungen. Das Unternehmen verfügt über umfassende Expertise im Uhren- und Schmuckfachhandel und entwickelt praxiserprobte Module auf Basis von Microsoft Dynamics 365 Business Central, als auch eigene eCommerce Systeme.

Ziel von Lusivio Systems ist es, die Vielfalt des inhabergeführten Fachhandels zu erhalten und dessen Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken. Als Partner für Informations-, Steuerungs- und Beratungssysteme unterstützt das Unternehmen seine Kunden entlang der gesamten Prozesskette – von der Warenwirtschaft bis zum Multikanalvertrieb.

Darüber hinaus fördert Lusivio Systems den Wissenstransfer innerhalb der Branche, engagiert sich unternehmerisch entlang der Wertschöpfungskette und betreibt eigene Fachhandelsstandorte. Die Bewahrung regionaler Strukturen und kultureller Vielfalt ist dabei ein zentrales Anliegen des Unternehmens.

Über NAS conception GmbH:

Die NAS conception GmbH ist ein erfahrenes IT-Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt auf ERP-Implementierungen und Prozessoptimierung im Mittelstand. Mit einem ganzheitlichen Ansatz begleitet NAS Kunden von der Analyse über die Systemeinführung bis zum Betrieb.

