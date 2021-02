Luxusboden – Gerflor Senso Premium Clic Designboden

Mit den Senso Premium Clic Böden hat Gerflor Designboden-Eigenschaften optimiert

Mit Gerflor Senso Premium Clic bringt der Weltmarktführer elastischer Bodenbeläge eine Kollektion in den Handel, deren Designboden-Produkte in fast jeder Eigenschaft optimiert wurden. “Nur das Beste für Ihren Boden” – so das Motto der Senso-Bodenbelag-Kollektion. XL-Holzplanken-Formate und Fliesen in Steindekoren ergänzen die “normalen” Holz-Dekor Planken perfekt.

Zu den allgemeinen Eigenschaften eines Designbodens muss nicht mehr viel geschrieben werden. Dank Resistenz gegen Feuchtigkeit, Stoßfestigkeit, Kratzfestigkeit und der leiser Raumakustik setzte sich Designbelag aus Vinyl und anderen Materialien besonders durch die einfach zu handhabenden Klicksysteme durch.

Mit den S enso Premium Clic Böden hat Gerflor jedoch einige Designbelag-Eigenschaften optimiert, die so kein anderer Hersteller bietet. So ist der Belag mit 4,5 mm einer der Böden mit der geringsten Aufbauhöhe. Dennoch darf er ohne zusätzliche Unterlage direkt auf keramischen Fliesen verlegt werden und das vertikale Klicksystem erlaubt einen Austausch einzelner Planken direkt aus dem Verband heraus. Das kann sonst kein anderes Bodenbelag-Produkt in dieser Weise.

Wichtigstes Verkaufsargument bleibt jedoch das zum eigenen Heim passende und gefallende Dekor. Und hier hat die hauseigene Designabteilung beste Arbeit verrichtet. Die 14 Holzdekore und 6 Fliesenoptik-Designs überzeugen in Optik und Haptik. Mit dabei wieder das beliebteste Gerflor Dekor “Pecan” sowie einige neue Designs. Am besten hat uns das neue Design “PORTREE LIGHT” gefallen. Zeitlos dem Vintage-Look folgend ist es zwar besonders aber nicht aufdringlich und bietet genügend Farbneutralität in der Farbgestaltung der eigenen Räume.

Bleibt zu erwähnen, dass die 0,55 mm starke Nutzschicht für den privaten Gebrauch schon fast überdimensioniert ist. Die mit 33-42 angegebene Nutzungsklasse ist in dieser Bodenbelag-Art die höchste Erreichbare. Und so kann Gerflor auch ohne Probleme eine Garantie von 15 Jahren für die Nutzung seines Premium Designbodens in privaten Räumen gewähren.

