LVDT-Messtaster für die präzise Überwachung der thermischen Ausdehnung von Dampfrohren

Prozessstörungen vorbeugen mittels induktiver Sensoren

In vielen Industriezweigen spielen Dampfrohre eine zentrale Rolle bei der Prozesssteuerung und Energieübertragung. Ob in der Chemieindustrie bei exothermen Reaktionen, in der Kraftwerksindustrie zur Steuerung von Turbinen, in der Lebensmittelverarbeitung bei der Sterilisation und Pasteurisierung oder in Raffinerien – Dampf wird häufig genutzt, um Wärmeenergie zu übertragen, die dann in verschiedenen Prozessen weiterverwendet oder abgekühlt wird. Dabei unterliegen die Dampfrohre erheblichen Temperaturschwankungen, die zu einer thermischen Ausdehnung und Kontraktion führen können. Um die strukturelle Integrität und Sicherheit dieser Anlagen zu gewährleisten, ist eine präzise Überwachung dieser thermischen Ausdehnungen unerlässlich. Hierbei bieten die LVDT-Messtaster (Linear Variable Differential Transformer) der Serie LV von WayCon eine Vielzahl von Lösungen an.

Der LVDT-Messtaster der LV-Serie basiert auf dem induktiven Messprinzip, das sich in rauen industriellen Umgebungen durch seine besondere Resistenz gegen Störungen auszeichnet. Seine Langlebigkeit und Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen bis zu 200 °C machen den LVDT zum idealen Messinstrument für die Erfassung thermischer Ausdehnungen, wobei eine wartungsfreie und konstante Messung gewährleistet wird. Die Auswertung des Messsignals erfolgt über eine Kabelelektronik oder Schaltschrank-Elektronik, die von der Wärmequelle weit genug entfernt ist, um eine sichere und präzise Messung zu gewährleisten.

Die LV-Serie bietet eine Auflösung von unter 1 µm, wodurch selbst kleinste Ausdehnungen zuverlässig erkannt werden, und liefert dabei ein stabiles, lineares Strom- oder Spannungssignal. Dank des minimalen Signaldrifts der LVDT-Messtaster können dauerhafte, präzise Messungen durchgeführt werden, ohne dass häufige Neukalibrierungen erforderlich sind. Dies macht den LVDT unverzichtbar für das kontinuierliche Monitoring von Dampfrohren und trägt entscheidend zur Vermeidung von Prozessstörungen bei.

Technische Daten zum LVDT-Messtaster LV finden Sie im Datenblatt LV.

Weitere LVDT-Messtaster finden Sie auf der Produktseite LVDT.

