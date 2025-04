„Lykke Eira – Zwergenreise“ – Christoph Buchfink

Ein bewegendes Abenteuer über Mut, Freundschaft und die Kraft, selbst die tiefsten Gräben zu überbrücken.

Ein Gletscher schmilzt, eine Zwergin bricht auf – „Lykke Eira – Zwergenreise“ erzählt von Mut, Wandel und Hoffnung

Mit „Lykke Eira – Zwergenreise“ legt der Theaterautor und Geschichtenerzähler Christoph Buchfink einen fantasievollen und gleichzeitig tiefgründigen Kinderroman vor. Die Geschichte der jungen Schneezwergin Lykke Eira thematisiert auf einfühlsame Weise Klimawandel, Vorurteile und die Kraft von Freundschaft – verpackt in ein spannendes Abenteuer für junge Leserinnen und Leser ab 8 Jahren.

Lykke Eiras Gletscherheimat beginnt zu schmelzen. Der Zwergenrat ignoriert die drohende Gefahr – also macht sich das mutige Zwergenmädchen selbst auf den Weg. Ihre Reise führt sie hinaus in eine Welt, von der sie bisher nur in alten Sagen gehört hat – eine Welt, die voller Wunder, aber auch voller Missverständnisse ist.

Unterwegs begegnet Lykke Eira neuen Freunden, entdeckt unbekannte Kulturen und erkennt, dass nicht alles so ist, wie es scheint. Als ein Krieg zwischen Menschen und Zwergen droht, muss sie all ihren Mut aufbringen, um eine Brücke zwischen den Welten zu bauen.

Mit 70 farbigen Illustrationen auf 360 Seiten ist „Lykke Eira – Zwergenreise“ ein Buch zum Vorlesen, Selbstlesen und Immer-wieder-Eintauchen. Christoph Buchfink bringt seine langjährige Theatererfahrung ein und schafft ein erzählerisches Werk, das Fantasie und aktuelle Themen meisterhaft verbindet.

Buchdetails:

Titel: Lykke Eira – Zwergenreise

Autor: Christoph Buchfink

Verlag: Herodot-Verlag

Seitenzahl: 360 Seiten

ISBN: 978-3-98641-180-0

Preis: 18,00 EUR

Die 2021 gegründete Mentoren-Media-Verlags-Gruppe in Ingelheim steht für die Überzeugung: „Erfolg braucht Mentoren.“ Die Mission eines jeden Verlags unter dieser Marke ist es, mit inspirierenden Inhalten Unternehmertum, persönliche Entwicklung und eine freie, demokratische Gesellschaft zu fördern. Modern denkende Verlage, die für ihre Autoren neben der klassischen Buchveröffentlichung auf innovative Medienformate und interaktive Publikationen setzten. Die drei komplementären Imprint-Verlagsmarken: Mentoren-Verlag, Telemach-Verlag, Herodot-Verlag.

Firmenkontakt

Mentoren-Media-Verlag GmbH

Thomas Göller

Königsberger Straße 16

55218 Ingelheim am Rhein

+49 (0)6132 / 4229-100



https://mentoren-verlag.de

Pressekontakt

Mentoren-Media-Verlag GmbH

Thomas Göller

Königsberger Straße 16

55218 Ingelheim am Rhein

+49 (0)171 / 3247758



https://mentoren-verlag.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.