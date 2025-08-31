Lykke Hus mit Ambiente und Flair an der Nordseeküste zu verkaufen!

Ihr Traum wird wahr, glücklich sein im Lykke Hus.
Im schönen Nordfriesland, nahe der dänischen Grenze und vor den Toren Sylts, liegt das stilvolle „Lykke Hus“. Abseits von Hektik und Trubel genießen Sie hier eine ruhige, begehrte Wohnlage – umgeben von eingewachsenen Gärten und friesischem Charme. Einkaufsmöglichkeiten, Natur und Küstenflair befinden sich in unmittelbarer Nähe – ein idealer Ort, um zu entspannen und neue Energie zu tanken.
Das großzügige Reihenmittelhaus wurde 1994 erbaut und 2017 umfassend modernisiert mit DG-Ausbau. Es ist allergikerfreundlich ausgestattet und überzeugt mit einer Wohnfläche von ca. 110 m² auf einem 211 m² großen Grundstück. Durchdachter Grundriss, hochwertige Materialien und ein einladendes Ambiente prägen den Charakter dieser Immobilie. Besonders reizvoll ist der freie Blick vom Wohnbereich in den Garten.
Der nach Süden ausgerichtete, romantisch angelegte Garten ist nicht einsehbar und lädt auf der gemütlichen Terrasse zu entspannten Stunden zum Verweilen ein. Direkt vor dem Haus steht Ihnen ein eigener PKW-Stellplatz zur Verfügung.
Exklusives LYKKE HUS mit Ambiente und Flair
Wohnfläche: ca. 110 m²
Massiv gebaut „Stein auf Stein“
Baujahr 1994, umfassende Modernisierung und Dachausbau 2017
Laufende Instandhaltung und Pflege
Zwei Schlafzimmer, zwei Bäder
Großzügiger Wohn- und Essbereich mit Gartenblick
Moderne Einbauküche mit Sitzplatz
Schnelles Internet (Glasfaser)
HD-LED-Fernseher, Stereoanlage
Möblierung und stilvolle Ausstattung inklusive
Südterrasse mit schönem Garten
PKW-Stellplatz direkt vor dem Haus
Neuwertiger Zustand – sofort bezugsfertig
Liebevoll und hochwertig ausgestattet
Ideal als Altersruhesitz oder als Ferienhaus
Ruhige begehrte Lage
Kurze Wege nach Sylt und Dänemark
Alle Nahversorger in der Nachbargemeinde Süderlügum
Provisionsfreier Verkauf von Privat
Kaufpreis inkl. Ausstattung 278.000 EUR
Alle Informationen und Unterlagen anfordern:
https://www.ferienhaus-vor-sylt.de/verkauf-lykke-hus
Unter Reet macht sich Wohlbehagen breit. Schöne Reetdachhäuser mit Ambiente und Flair.
