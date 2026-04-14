Lyreco automatisiert Logistikzentrum mit Exotec

Fokus auf Effizienz, Qualität und Sicherheit

Lyreco, ein weltweit führender Anbieter von Bürobedarf und -dienstleistungen, hat sein Logistikzentrum in Villaines-la-Juhel (Nordwest-Frankreich) mit Exotec umfassend modernisiert. Das seit 2021 laufende Projekt, mit einem Investitionsrahmen von über 25 Millionen Euro, ist ein wichtiger Baustein der langfristigen Transformation der Lieferkette von Lyreco.

Der Standort Villaines-la-Juhel ist eine der strategisch wichtigsten Logistikdrehscheiben von Lyreco in Frankreich. Rund 60 Prozent der etwa 50.000 Sendungen, die Lyreco täglich im Land versendet, werden von dort aus abgewickelt.

Kern der Modernisierung ist eine neue 3.000 Quadratmeter große Lagerhalle sowie die Integration der Robotiklösung des französischen Anbieters für Lagerautomatisierung, Exotec. Das System optimiert die Palettenvorbereitung im großen Maßstab sowie den Warenausgang und soll Durchsatz, Prozessqualität und Planbarkeit deutlich erhöhen.

Die Lösung zielt darauf ab, Produktivität und Servicequalität zu steigern und den Mitarbeitenden im Lager ergonomisch unter die Arme zu greifen. Dazu gehören:

-ein automatisiertes System zur Sequenzierung der ausgehenden Warenströme

-Algorithmen für Sortierung und Palettenaufbau

-mehr als 100 Skypod®-Roboter, die Sendungen vor dem Versand puffern und organisieren

-ergonomische Palettierstationen für eine bedienerfreundliche Palettenvorbereitung

Mit der Umstellung stärkt Lyreco seine operative Leistungsfähigkeit – und schafft zugleich ein sichereres, effizienteres Arbeitsumfeld für die Mitarbeitenden am Standort.

Exotec ist ein global agierendes Unternehmen, das Lagerroboter für die größten Marken der Welt herstellt. Das Unternehmen kombiniert das Beste aus Hard- und Software, um elegante Lagerrobotersysteme anzubieten, die die Betriebseffizienz optimieren, die Ausfallsicherheit erhöhen und die Arbeitsbedingungen für Lagerarbeiter verbessern. Mehr als 50 branchenführende Marken wie Gap Inc, Carrefour, Decathlon und UNIQLO vertrauen auf Exotec, um ihre Betriebsabläufe an mehr als 200 Standorten weltweit zu verbessern. Erfahren Sie mehr auf Exotec.com/de

Kontakt

Exotec Deutschland GmbH

Sabrina Seubert

LabCampus 48

85356 München-Flughafen

0173 7830182



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